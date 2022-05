Valor da reforma da fonte gera polêmica

A matéria publicada na semana passada pela Gazeta de Vargem Grande, onde consta a informação da prefeitura municipal de que a estimativa da reforma da fonte luminosa da Praça Cap. João Pinto Fontão estaria avaliada em R$ 600.000,00, gerou polêmica junto aos leitores do jornal na página do Facebook, onde a matéria também foi publicada.

Alcançando cerca de 10.000 seguidores na sua página do Facebook, a matéria gerou mais de 120 comentários e 150 curtidas, com a maioria dos leitores questionando o valor orçado da obra e se o dinheiro não deveria ser utilizado em outras prioridades.

Também a matéria foi objeto de discussão junto aos vereadores municipais na última sessão de Câmara, realizada na terça-feira, dia 17 de maio, o que levou à elaboração de um Requerimento assinado pelos vereadores Antônio Carlos Bertoleti e Celso Itaroti, onde os mesmos solicitam informações ao chefe do Executivo sobre no que consiste a reforma, detalhando os materiais que serão utilizados, bem como a mão de obra, o memorial descritivo e o cronograma orçamentário.

Durante a sessão de Câmara, quando o assunto foi discutido, os vereadores não se posicionaram contra a reforma da fonte luminosa, mas questionaram se era o momento de se reformar o local e os gastos envolvidos. O jornal na terça-feira também enviou à Assessoria de Comunicação da prefeitura, várias perguntas referentes à reforma, inclusive detalhamento sobre como seriam gastos os R$ 600.000,00, mas até o fechamento da presente matéria, o Executivo não respondeu às questões formuladas pela Gazeta de Vargem Grande.

Conforme explicou na matéria publicada na semana passada, a administração municipal deixou claro que em virtude da pandemia, a reforma deixou de ser prioridade e que a chefia do Executivo juntamente com o setor de Obras estaria buscando alternativas para viabilizar a obra.

Segundo matéria já publicada pelo jornal a respeito, o objetivo da administração municipal é executar uma nova instalação hidráulica incluindo conjuntos de motobomba para levar a água aos bicos devidamente adaptados para que possam realizar a conhecida “dança das águas”. Além disso, novas instalações elétricas e iluminação deverão ser executadas, operando de forma sincronizada os efeitos das águas e das luzes, de forma a harmonizar todo o entorno atual.

No projeto de recuperação da fonte, consta ainda a instalação de novas pastilhas e também deverão ser executados a impermeabilização e reforço estrutural. Paralisada desde o início da pandemia, a prefeitura informou ao jornal Gazeta de Vargem Grande, que o Executivo está em busca de verbas, parcerias e devido à falta de recursos, que não há previsão de prazo para o início e a conclusão da obra.

Reforma da fonte de São João ficou em R$ 319 mil

Inaugurada no final de 2020, a reforma e restauração da Fonte Luminosa da Praça Armando Sales de Oliveira, em São João da Boa Vista, entrou em operação no dia 10 de novembro e o projeto envolveu novas instalações elétricas e hidráulicas, sistema de som ambiente, acessórios ornamentais, projetores subaquáticos de Led, painel de controle eletrônico, além do plantio de grama ao redor do equipamento público que tinha diâmetro de 11,70 metros.

A execução da obra ficou sob a responsabilidade da empresa Acqua Chafarizes e Fontes Luminosas e em virtude de estar em fase de estudo de tombamento pelo município, a estrutura arquitetônica teve de ser preservada.

Para conseguir reativar a fonte, segundo a prefeitura de São João, o município contou com recursos de R$ 319.540,48, provenientes da Secretaria Estadual de Turismo. A liberação do dinheiro ocorreu depois que São João conseguiu ser classificada pelo governo paulista como Município de Interesse Turístico (MIT).