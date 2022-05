Audiência recebe sugestões para melhorias em Esportes e do Tiro de Guerra

A primeira audiência pública para o debate do Orçamento de 2023 foi realizada na noite da quarta-feira, dia 18, na Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul. A reunião também foi transmitida pelo canal do Legislativo no Youtube. Apenas um morador fez o uso da palavra, dando sugestões.

No início da audiência foi exibido um vídeo que explicava a importância desse tipo de reunião e também sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento Anual e do Plano Plurianual. Em seguida, o presidente da Casa, Paulinho da Prefeitura (PSB), fez a abertura da reunião e passou a palavra ao vereador Maicon Canato (Republicanos), presidente da Comissão de Orçamentos da Câmara, que falou sobre a importância da participação da sociedade nas discussões que ocorrem nas audiências públicas e as próximas fases da aprovação do Orçamento.

Paulinho fez a leitura da lista de obras em andamento e as previstas para serem iniciadas, que consta no projeto de lei do Orçamento de 2023. Maicon então reforçou a necessidade dos moradores em serem mais atuantes nestes momentos. “Gostaria de enfatizar a participação da população na audiência pública, que é um instrumento de democracia e possibilita à população atuar diretamente no processo de formação das decisões públicas”, reforçou Maicon.

A palavra foi aberta para a participação dos moradores que acompanhavam a sessão. O morador Gustavo Bueno, estudante universitário, fez uso da tribuna, lembrando que no ano passado esteve na audiência, pedindo melhorias nas quadras de esportes públicas da cidade. Ele comentou que na ocasião foi informado sobre a dificuldade na manutenção desses espaços por conta da pandemia. Lembrando que neste ano a situação da Covid-19 está melhor, inclusive com a retomada das atividades esportivas nestes espaços, voltou a fazer o pedido.

Gustavo ainda sugeriu a criação de um programa para atender os atiradores do Tiro de Guerra 02-092, como passagem gratuita nas circulares nos finais de semana para que eles possam ir e voltar da sede do TG, além de ajuda com kits usados durante as atividades externas, e no cuidado com uniforme e equipamentos, entre outros. Por fim, pediu que fosse analisada a possibilidade de custear integralmente o transporte dos alunos que cursam o ensino superior em faculdades da região.

Os vereadores comentaram que as sugestões eram encaminhadas e debatidas. Em seguida, o vereador Paulinho cobrou a questão das obras, lembrando que algumas das que constam na lista já tiveram início ou já foram concluídas e que a relação apresentada deveria ter mais detalhamento nas que estão em andamento ou em fase de conclusão.

Também lembrou que há outras obras que fazem parte dessa lista há alguns anos e que ainda não foram iniciadas, algumas simples, como o calçamento da viela Amapá, na Vila Polar. Ao final Paulinho pediu a todos os moradores a participarem das audiências.

Maicon destacou que há muitos projetos importantes à população e que a Câmara irá cobrar para que saiam do papel e sejam colocados em práticas. Ele ainda comentou as próximas etapas, como a elaboração e apresentação de emendas e a discussão final do projeto de lei do Orçamento para 2023.

Audiência foi realizada no dia 18