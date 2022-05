Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Raul Torres e Florêncio

Raul Torres – Raul Montes Torres (1906 – 1970)

Florêncio – João Batista Pinto (1910 – 1970)

Atividades: Canto, moda de viola (viola caipira), violão

Após a separação do seu sobrinho Serrinha, foi com Florêncio que Raul Torres passou a fazer dupla.

Por outro lado, a crescente popularidade de Florêncio, fez com que ele abandonasse de vez suas atividades como farmacêutico para dedicar-se inteiramente a vida artística.

João Pacífico e Raul Torres mantiveram a parceria.

Durante quase 30 anos, a dupla Torres e Florêncio atuou no mercado fonográfico. Citaremos, entre tantos outros, dois sucessos as toadas: “Cabocla Tereza” e “Pingo d’água”, ambas de Torres e João Pacífico.

No ano de 1945, a “Moda da mula preta” fez enorme sucesso. Aliás, o maior sucesso da dupla.

As gravações desta dupla apresentam o modelo clássico das duplas caipiras, no qual se destaca o toque refinado do violeiro Florêncio.

Em muitas gravações a dupla contou com a presença da sanfona de Emílio Rielli, solando como uma espécie de terceira voz.

Nos anos de 1950 e 1960 nós ouvimos pela rádio Record: Os três batutas do sertão (Torres, Florêncio e Rielli) tocando; “Feijão queimado”, “Futebol da bicharada”, “Mourão da porteira”, “Cavalo Zaino”… Quanta saudade!

Florêncio era amigo do meu pai, muitas vezes nos encontramos nos anos 50 e 60.

Aonde estiverem, a M.P.B agradece por tudo que nos legaram.

Obrigado!



Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho