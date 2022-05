Hospital abre edital para fotógrafos e empresas registrarem partos

Visando a segurança e a organização dos processos internos, o Hospital de Caridade comunica a nova regulamentação para a realização dos serviços de filmagem e fotografia na entidade. O edital foi aberto para que gestantes e familiares possam registrar os partos por meio de trabalho profissional.

Além disso, há a necessidade de ampliar a lista de profissionais, sendo importante oferecer uma diversidade de serviços aos pacientes, para que tenham opções na escolha dos profissionais. O documento ressalta que o Hospital não obtém lucro com a prestação de serviços desta natureza.

Para habilitação e participação neste instrumento exigem-se dos interessados a apresentação de alguns documentos. Pessoas jurídicas devem apresentar contrato social, comprovante de inscrição municipal, CNPJ, alvará de localização, lista de profissionais habilitados que devem integrar o quadro social da empresa ou serem empregados com comprovação (vínculo devidamente registrado em CTPS), comprovantes de capacitação dos profissionais – diploma(s) e/ou certificado(s), modelo de contrato com clientes e tabela de preços praticados.

Já pessoas físicas, precisam apresentar documento de Identificação com foto e CPF, comprovante de endereço atualizado (3 meses), comprovantes de capacitação do profissional – diploma(s) e/ou certificado(s), modelo de contrato com clientes e tabela de preços praticados.

São requisitos para credenciamento de profissionais fotógrafos e de empresas de fotografia e filmagem no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, além da apresentação dos documentos, realização de curso específico para profissionais de fotografia e filmagem, apresentação de currículo, com descrição de proposta e sistemática de trabalho, apresentação da Carteira de Vacinas em nome dos profissionais que prestarão serviços nos hospitais, indicando que as doses de DTPA, Tríplice Viral, Hepatite B e Covid-19 foram tomadas de acordo com os protocolos do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde e assinatura do Termo de Credenciamento.

Os interessados no credenciamento devem entregar a documentação em envelope fechado, com os documentos exigidos, no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul até o dia 31 de maio de 2022.

Junto ao envelope, devem ser entregues pelo interessado material de apresentação de seu trabalho (fotos, vídeos, panfletos, portfólio, catálogo, entre outros). O envelope e o material, devidamente identificados, devem ser entregues até o prazo limite estipulado e não serão aceitos após a data prevista.

Para saber mais e baixar o modelo do termo de credenciamento, acesse https://hospitaldecaridade.org/transparencia e procure o Regulamento de Trabalho Fotográficos de Parto para conferir o edital completo.