Inauguração do Peres Atacarejo foi um sucesso

Foi intenso o movimento o dia todo na inauguração do Peres Atacarejo, na quarta-feira, dia 18 de maio. Os consumidores vargengrandenses e também da região aproveitaram as inúmeras ofertas do dia para poderem fazer suas compras no mais novo centro de comércio da cidade de Vargem Grande do Sul.

Com amplo estacionamento localizado perto da sua loja que fica na Av. Walter Tatoni, nº 493, o Atacarejo surpreende os clientes pela qualidade e preços dos produtos, além de oferecer serviço de açougue, padaria e hortifrutigranjeiros.

Feliz com a inauguração, o empresário Ademir Peres agradeceu a todos seus clientes e amigos que compareceram no dia da inauguração, aos seus colaboradores que não mediram esforços para que tudo funcionasse da melhor maneira possível e também às inúmeras empresas que participaram deste grande dia.

Ele também pede desculpas caso tenha acontecido alguma falha e disse que com o funcionamento da loja, possíveis erros vão ser sanados para atender da melhor forma possível seus clientes.

Ademir aproveita para convidar a todos a conhecer as novas instalações do Peres Atacarejo e diz que as muitas promoções continuam, com mercadorias sendo vendidas a preço de atacado.