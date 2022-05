Repercussão

A reportagem publicada pela Gazeta na edição do último sábado, dia 14, com base em informações da prefeitura sobre a reforma da fonte luminosa, orçada em R$ 600 mil, teve grande repercussão nas redes sociais. Foram centenas de comentários, a maioria criticando o alto custo da obra e observando que há outras prioridades na cidade. A reportagem questionou essa semana a prefeitura, pedindo o detalhamento dos valores, para nova matéria sobre o tema, mas não obteve retorno.

Na Câmara

O assunto também foi debatido na Câmara, e o detalhamento dos custos também foi solicitado em requerimento assinado por Bertoleti (PSD) e Celso Itaroti (PTB), aprovado por unanimidade pelos vereadores. Mas ao ler o requerimento com os questionamentos ao Executivo o secretário da Mesa Diretora, Celso Itaroti (PTB), deixou de citar o nome do jornal.

Informação

Itaroti, que foi prefeito de Vargem entre 2013 e 2016, já manifestou várias vezes na Câmara que não lê a Gazeta. O que seria benéfico para ele se manter informado da cidade que atua como vereador.

A bronca de Itaroti com o jornal, provavelmente, se deve ao fato da Gazeta ter cumprido com seu papel de imprensa e noticiar as vezes que ele foi denunciado e respondido por processos de improbidade administrativa e também por comissões processantes – assim como também foi noticiado por este jornal as vezes em que ele foi inocentado. Curioso saber se ele mantém essa mesma deferência com vereadores e promotores que foram, efetivamente, os autores da denúncia. Coube ao jornal, apenas noticiar o que estava ocorrendo na cidade e com os políticos que a governavam. Missão que segue há mais de 40 anos.

Diretora de Saúde

Na sessão de Câmara de terça-feira, a diretora de Saúde, Maria Helena Zan, foi ao Legislativo, atendendo convocação da Casa para responder sobre temas da sua pasta. Aos vereadores, respondeu sobre falta de medicamentos, da possibilidade de mais um pediatra atender no PPA, sobre as demandas por fisioterapia, psicólogo, entre outros.

Os próximos

Também foram chamados pelo Legislativo e deverão comparecer nas próximas sessões o diretor de Convênios, Fábio Costa, e o de Obras, Ricardo Bisco, que deveria ter comparecido na sessão de terça, mas que acabou sendo substituído por Maria Helena, que tinha sido chamada anteriormente.