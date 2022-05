Quanto custa um bem público?

A matéria sobre o custo da reforma da fonte luminosa da Praça da Matriz reverberou nas redes sociais, principalmente na página do Facebook da Gazeta de Vargem Grande, onde cerca de 150 pessoas comentaram a matéria. A maioria questionando o valor e muitos criticando o prefeito pelos gastos.

Não se sabe se a maioria leu de fato a matéria, pois se assim o tivessem feito, poderiam já de imediato ver que era uma estimativa de custo, os R$ 600 mil que a prefeitura disse que ficaria a reforma. Também iriam ler que não é prioridade da administração municipal, estando a reforma parada desde o início da pandemia.

Em São João da Boa Vista, a reforma da fonte luminosa ficou em cerca de R$ 320 mil e já está funcionando desde 2020, se tornando mais uma atração para a população e para os visitantes do município vizinho.

Está correto os moradores em questionar o valor da reforma da fonte luminosa de Vargem Grande do Sul e a administração municipal tem o dever de esclarecer como serão os gastos orçados e como chegou-se a este valor. Após a matéria publicada pela Gazeta de Vargem Grande, os vereadores também tomaram a iniciativa de questionar a administração sobre como seriam os gastos com a reforma.

Mas, quando as pessoas enveredam a dizer que estaria havendo desvio de dinheiro público com uma obra que nem sequer foi levada a efeito, é também de uma irresponsabilidade muito grande. Banaliza-se a denúncia, quando sem a devida certeza, o devido critério, afirma que está havendo roubo no feitio de qualquer obra, no caso, a reforma da fonte que nem saiu ainda do papel.

Denúncia tem de ter embasamento, é coisa séria, caso contrário, condena-se antes mesmo de se confirmar a verdade dos fatos, jogando o nome das pessoas no lamaçal, sem dar-lhe o devido direito de defesa. Há que se questionar o valor ou mesmo se há interesse no momento em realiza-la, se é prioridade ou não de governo. Mas daí a apontar o dedo, e falar em desvio de verba como dezenas de pessoas o fizeram, é muita leviandade.

Que a fonte luminosa da Praça da Matriz carece de uma reforma, é fato. Que uma vez reformada e em pleno funcionamento ela se tornaria uma grande atração para a principal praça da cidade, a maioria concorda. Que ela não pode continuar no estado de aparente abandono como está, também merece ser levado em consideração pelo poder público municipal.

Basta à administração dar os devidos esclarecimentos, explicando os valores e como eles serão gastos, de onde pretende conseguir o dinheiro, procurar dar uma informação um pouco mais precisa de quando pretende iniciar as obras e qual o prazo para sua finalização, que as pessoas entenderão e passarão, quem sabe, a torcer para que a Praça da Matriz finalmente tenha sua fonte luminosa a alegrar as crianças e inspirar as pessoas, tornando a vida um pouco mais gostosa de se viver em nossa cidade.