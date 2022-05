AFA de Vargem vence partidas na Liga Sanjoanense

A escolinha de futsal AFA Vargem Grande do Sul, que tem como diretores, pais e familiares dos alunos, vêm disputando o torneio da Liga Sanjoanense de Futsal e Liga Riopardense de Futsal, obtendo bons resultados.

O time comandado pelo professor Felipe Carossi, jogou no último sábado em São João da Boa Vista, vencendo nas três categorias. A equipe Sub 12 venceu por 2 a 0, o time Sub 14 goleou por 5 a 0 e o Sub 16 finalizou à tarde com outra goleada, dessa vez por 7 a 0. Em todas as categorias, o adversário foram os times de futsal São João/Primavera.

Felipe agradeceu as crianças pelo desempenho e esforço, as empresas parceiras da escolinha e também aos pais e amigos apoiadores.

Felipe destacou também que os treinos vêm acontecendo durante a semana em quadras públicas, agradecendo ao prefeito e o Departamento Municipal de Esportes pela parceria. Informações sobre os treinos podem ser obtidas pelas redes sociais da escolinha: Instagram @afavgsul. Para participar não há custo.

Os jogadores convidam os interessados para o próximo jogo da equipe, que será neste domingo, dia 29, no Centro Educacional Esportivo José Cortez, em Vargem Grande do Sul, pela liga Riopardense de Futsal, nas Categorias Sub 14 e Sub 16, a partir das 8h.

Time Sub 14 ganhou em São João