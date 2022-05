Livro “Sabores de Uma Vida” esgota no dia do lançamento

Novos exemplares devem chegar em breve e estarão à venda no supermercado estrela. renda será revertida ao GAVI

Foi um sucesso o lançamento do livro “Sabores de Uma Vida”, com receitas de Cidinha Ferri, na tarde desta sexta-feira, dia 27, no Supermercado Estrela. Muitas amigas de Cidinha, pessoas que compartilharam com ela as muitas receitas que vão no livro, voluntárias do Grupo de Apoio à Vida (Gavi) e outras dezenas de pessoas estavam presentes e puderam participar do coquetel de lançamento e também adquirir um exemplar do livro.

Maria Aparecida Arrigoni Ferri, mais conhecida como Cidinha Ferri, era muito conhecida pelo trabalho que durante anos realizou no Supermercado Estrela, junto com o marido Antônio Ferri.

Ana Paula, filha de Cidinha e autora da ideia de homenagear a mãe com o livro, agradeceu a presença de todos e pode se sentir realizada com a presença de tantas pessoas. Ela vinha trabalhando com a ideia há cerca de quatro anos, juntamente com seu irmão Guilherme, que também agradeceu a colaboração e a presença de todos.

No lançamento, também estiveram presentes o viúvo de Cidinha, Toninho Ferri e demais parentes, que foram prestigiar o lançamento da obra. Além das receitas de Cidinha, o livro também contém várias receitas de suas amigas, além de novidades como pratos feitos sem lactose ou glúten. Receitas de salgados, doces e drinques fazem parte da publicação, que ficou a cargo da Agência Boa Ideia, de São José do Rio Pardo.

Cidinha foi durante alguns anos voluntária do Gavi e a renda obtida com a venda da publicação será revertida a esse grupo que auxilia famílias de pacientes que fazem tratamento contra o câncer. Apesar de ter esgotado no dia, outra leva de livros estão impressos e quem quiser comprar o mesmo, poderá adquiri-lo pelo valor de R$ 38,00 junto ao Supermercado Estrela.

Voluntárias do Grupo de Apoio à Vida