Neste sábado, dia 28, tem drive thru para doação de agasalhos

Entre os meses de maio e junho, o Fundo Social de Solidariedade está arrecadando cobertores, roupas novas e usadas para a Campanha do Agasalho 2022. A distribuição já está sendo feita no Fundo Social para as famílias que procuram a ajuda.

Com apoio da EPTV neste sábado, dia 28 de maio, das 8h às 15h será realizado o Drive Thru para arrecadação de agasalhos na tenda que será montada na Rua 1º de Maio, nº 359, Centro, em frente ao antigo Clube das Mães, com o trabalho dos voluntários.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Eva Vilma da Silva Rodrigues, as pessoas podem colaborar doando roupas e calçados em boas condições, limpos e higienizados e também cobertores novos. “Além do cuidado com a Covid 19, seguindo todas as orientações de higiene, também pedimos que sejam doadas roupas de inverno como blusas, calças, meias em bom estado, para que realmente possam atender a outras pessoas”, destacou a presidente do Fundo.

As sedes da Guarda Civil Municipal e o Departamento de Ação Social são postos fixos de arrecadação.

Distribuição

A prefeitura, através do trabalho do Departamento de Ação Social e Fundo Social, fez a distribuição de cobertores adquiridos para a Campanha do Agasalho 2022. Foram atendidas cerca de 500 pessoas que fazem parte dos programas sociais entre SCFV Tio Carlão, Frente Social de Trabalho, CCI Lacordere Osório da Fonseca, PAIF e PAEFI.

Também está acontecendo a distribuição de roupas e calçados com as peças expostas no pátio do Departamento de Ação Social.

Cobertores

Na manhã do dia 19, as representantes da Ebara Bombas América do Sul, Caroline e Stefani colaboradoras do RH da empresa, estiveram na sede do Fundo Social de Solidariedade de Vargem Grande do Sul, entregando 50 cobertores para a Campanha do Agasalho 2022, sendo recebidas pela presidente Eva Vilma da Silva Rodrigues.

A presidente agradeceu a doação feita pela empresa através de seu presidente sr. Roberto Massahiro Serikawa. “Estamos vivendo uma onda de frio intenso e a doação veio de encontro com as necessidades da Campanha do Agasalho. Agradecemos imensamente a presteza e solidariedade que a Ebara tiveram com nossa solicitação, ajudando as pessoas que mais precisam neste momento”, disse a presidente do Fundo Social.

Fotos: prefeitura