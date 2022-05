Equipe Bushido classifica mais 13 atletas para a final do Campeonato Paulista de Judô

No sábado dia 21, os atletas da Associação Bushido de Judô comandados pelo sensei Daniel Garcia, participaram do Open Ajinomoto Aspirante de Judô, realizado pela Federação Paulista de Judô, em Ribeirão Preto, que contou com a participação de 59 equipes e um total de 468 atletas. A equipe Bushido contou com 20 judocas que conquistou 14 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze, com isso 13 atletas foram classificados para a final do Campeonato Paulista de Judô. Com o resultado, a Associação Bushidô de Judô Kodokan foi a campeã da disputa.

Conquistaram a medalha de ouro os judocas Maria Gabriela Ramos Araújo, Beatriz Pessoa de Almeida Menossi, Vinícius Lohan Cândido Coelho, Lavínia Lopes Coelho, Rian Lopes Coelho, Marina Freitas M. Domingues e Valdete Lourenço de Lima.

As medalhas de prata foram para Maria Eduarda de Lima Taú, Pedro Henrique de Lima Taú e Emanuelli Maria Urtado Porfírio. Já as medalhas de bronze foram para os Judocas Geovana Cristina Urtado, Luís Felipe Albuquerque de Alapenha e Bárbara Nicole Borges da Silva.

“Também participaram do Open os judocas Gerson Teixeira Neto, Maria Victória Fermoselli Witkovski, João Vitor Ramazotti Júnior, Maria Isabel Ramazotti, Vitor César de Oliveira Teixeira, Manuela Leal de Barros e Guilherme Henrique Ferreira Martins que representaram muito bem nossa Associação”, comentou o sensei Daniel Garcia, responsável pela equipe.

“Parabéns a todos os judocas que participaram de mais essa competição importante do judô paulista, parabéns aos classificados para a final do paulista. Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos pais e mães que não medem esforços para que os judocas participem das competições, aos árbitros Duda Fermoselli e Ériton Carvalho, a Aline Guerrero pelos treinos com o pessoal do Sub 18 e Adulto, ao diretor de Esportes, Luís Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pela parceria. Arigato gozaimasu”, agradeceu o sensei.