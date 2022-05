Maicon de Alcântara, cantor de Vargem, lançará projeto musical

O vargengrandense Maicon de Alcântara, de 23 anos, está finalizando seu primeiro projeto musical e, em breve, lançará algumas músicas. À Gazeta de Vargem Grande, ele, que atua no Instituto de Treinamento Veterinário e é vendedor, falou com exclusividade sobre o trabalho e sua história com a música, que teve início há cerca de 12 anos.

Ele contou como foi o primeiro contato com a música. “O início se deu através de um amigo no ano de 2011, que me apresentou uma canção chamada ‘Férias em Salvador’, interpretada pela dupla Fernando e Sorocaba”, disse Maicon, que é filho de Kátia de Alcântara da Hora e Edilson Alves da Hora e é pai do pequeno Henry Lima de Alcântara.

“Uma junção entre acordes e vozes naquele momento despertou algo diferente na minha forma de ouvir, cantar e principalmente sentir as canções. Passaram-se anos onde pude ter experiências incríveis e algumas nem tanto, porém foram momentos como este que me fizeram chegar até aqui com a certeza de que a música seria para a minha vida toda”, completou.

O cantor contou qual o seu gênero musical preferido. “Sem dúvida alguma o sertanejo, seja ele raiz, clássico ou universitário, é o gênero principal. Mas tenho influência também em outros estilos como Country, MPB, Folk e alguns novos estilos da atualidade”, contou.

O sertanejo é o foco do projeto que será lançado em breve. “Este trabalho será voltado para o sertanejo universitário juntamente com algumas releituras de clássicos do mesmo gênero que já fizeram e ainda fazem sucesso nas vozes de outros artistas”, disse. “Este projeto já está aproximadamente há dois anos em desenvolvimento, desde a idealização até o início da realização, que estou vivendo neste momento”, completou.

Maicon ressaltou que teve o prazer de conhecer o músico e compositor Luis Octavio, onde juntamente com seu amigo Murilo Florêncio o acolheram no ‘Start Studio’, onde está sendo realizada a produção musical deste trabalho. “Devo uma gratidão imensa a estes dois amigos que desde o início estão sonhando juntamente comigo”, pontuou.

Lançamento

O primeiro lançamento do projeto chama-se ‘Cê Soubesse’, uma composição de Everton de Oliveira e Alejandro Poesia. “A música se trata de um casal separado, onde um dos dois ainda tem sentimentos pelo outro e que, apesar da distância entre eles, existe ainda muito amor e vontade de estar junto. A música diz: ‘Ah cê soubesse a vontade de você, soubesse você iria me entender. Soubesse, desbloqueava o telefone e me chamava no PV’”, contou.

Maicon informou que a música será trabalhada nas plataformas digitais e, em um planejamento futuro, será trabalhada nas rádios da região. “O lançamento da primeira música será no mês de junho e após, realizaremos também lançamento do projeto ‘O Início’, que será um EP com 4 faixas, onde espero que consigam sentir a mesma emoção que estou sentindo ao gravar todas estas canções. Em breve teremos todas as datas divulgadas em minhas redes sociais”, disse.

Para encontrar e acompanhar o trabalho de Maicon, os interessados podem acessar as redes sociais com @Maicon_aalcantara, onde poderão acompanhar o trabalho que vem sendo realizado. “E logo mais os grandes lançamentos”, finalizou.