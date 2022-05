Projeto Águia Dourada conquistou 13 medalhas

No último domingo, dia 22, a equipe de Taekwondo Águia Dourada, projeto social parceiro do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Vargem comandada pelo professor Marcelo de Moraes, participou da segunda edição do Torneio da Amizade OTC, campeonato realizado pelo mestre Carlos Costa, em Campinas.

O evento contou com a participação de 150 atletas de nove equipes da região. A equipe Águia Dourada entrou para a disputa com 10 atletas, que trouxeram 13 medalhas para Vargem, sendo 11 de ouro e duas de prata.