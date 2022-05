Supermercado Estrela na Apas Show

Após dois anos sem sua versão presencial, foi realizada de 16 a 19 de maio a Apas Show, o maior evento supermercadista do mundo, realizada pela Associação Paulista de Supermercados (Apas), no Expo Center Norte, na Capital do Estado. Representantes do Supermercado Estrela estiveram presentes no evento no dia 18 para conhecer as novidades apresentadas, em diversas áreas, desde alimentos e bebidas até tecnologia e inovação, passando por logística, finanças, infraestrutura, equipamentos e muito mais.

A Apas Show conta com representantes de empresas nacionais e internacionais que trazem lançamentos e novidades para apresentarem ao varejo. “O Estrela sempre participa da feira, da qual é associado, e sempre levamos funcionários e estagiários para conhecer um pouco do mundo do varejo o qual integram”, explicou Paula Ferri, uma das dirigentes do Estrela.

Estiveram presentes este ano no evento Paula, Richard, Patrícia, Leliana, Luís Vagner, Mauro, Dagoberto, Michele, Rogéria, João Vitor e Bárbara. “E também a nossa parceira da agência Boa Ideia, Bárbara Sylos que foi pela primeira vez, a nosso convite conhecer a feira. Sempre buscamos um bom relacionamento com nossos fornecedores e trazer novidades aos nossos clientes”, explicou Paula.