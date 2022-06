Adolescente foi pego por tráfico de drogas

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul apreendeu um adolescente por tráfico de drogas, no dia 19. Naquele dia, policiais civis, acompanhados pelo delegado Antônio Carlos Pereira Júnior, realizavam patrulhamento com uma viatura descaracterizada quando viram um adolescente em atitude suspeita com outros três rapazes. Ao perceber a chegada dos policiais, o adolescente jogou fora uma porção de maconha.

O garoto residia próximo ao local. Assim, os policiais procuraram sua mãe, que permitiu as buscas no quarto do filho, onde foram encontradas nove porções de maconha, 20 pinos de cocaína e R$ 42,00.

Como o adolescente já havia sido internado por ato infracional de tráfico de drogas, ele voltou a ser detido e encaminhado à Fundação Casa Andorinhas, em Campinas.