Aluna do Giraldi foi classificada em concurso de desenho

A estudante Maria Laura da Silva, aluna do 8° ano da Escola Estadual Gilberto Giraldi de Vargem Grande do Sul, foi classificada para a fase estadual do concurso de desenho Toyama, com o desenho ‘Mulher e as belezas da natureza’.

A Secretaria da Educação de São Paulo (Seduc-SP), por meio da Coordenadoria Pedagógica (COPED), em parceria com a Província de Toyama, do Japão, realiza o Concurso de Desenho de Toyama para todos os estudantes da rede estadual de ensino, com até 15 anos, regularmente matriculados no ensino fundamental – anos iniciais, finais e Centros de Estudo de Línguas (CELs) – japonês.

O tema do concurso foi “Okiagari Koboshi”, o boneco tradicional japonês que sempre fica em pé, pois quando derrubado, ele retorna a posição vertical e por esse motivo, simbolicamente, representa perseverança, resiliência, esforço e resistência.

A proposta do concurso era que o desenho também representasse essa força. O Concurso tem como principais objetivos ampliar o repertório cultural dos alunos e valorizar a produção artística. Os trabalhos precisavam ser desenvolvidos em sala de aula, com o auxílio do professor, que deveria propor pesquisas, além de discussões interdisciplinares sobre o tema. Para participar do concurso, os desenhos deveriam ser enviados para as diretorias de ensino até o dia 13 de maio de 2022.

Maria Laura, apoiada pela professora Coordenadora da Área (PCA) de Linguagens Fabiana e orientada pela professora de Arte, Jussara da Silva Frigo, fez o boneco ligado à imagem da natureza e das mulheres japonesas e brasileiras, como exemplo de resistência e atitudes transformadoras.

A primeira fase do concurso foi em nível de Diretoria de Ensino da Região de São João da Boa Vista. O desenho de Maria Laura e os outros selecionados, passam pela Fase Seduc-SP e os resultados serão divulgados no dia 1º de julho.

Além de receber certificação, os melhores trabalhos serão expostos no Festival de Artes Cênicas Infantil de Toyama, previsto para acontecer em setembro de 2022. Os estudantes e professores orientadores receberão o certificado digital de participação, emitido pela Seduc-SP.

Aluna fez o desenho Toyama, com o desenho ‘Mulher e as belezas da natureza’. Foto: Arquivo Pessoal