Banco do Povo já está atendendo no Poupatempo da cidade

Após ficar cerca de cinco meses sem funcionar, o Banco do Povo voltou a atender os empreendedores vargengrandenses esta semana, estando instalado no prédio do Poupatempo. A nova agente de crédito é a servidora pública Marina Faleiros, que para ocupar o cargo, teve de passar por um processo seletivo junto ao banco, onde se habilitou juntamente com Natália Machado Moreira, assessora de departamento do setor de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho, responsável pelas atividades do Sebrae em Vargem. Grande do Sul

Para o atendimento, é necessário realizar agendamento através do site www.poupatempo.sp.gov.br/ ou através dos totens de agendamento no Poupatempo.

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de oportunidades, o Banco do Povo é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Para isso, oferece a menor taxa de juros entre as instituições financeiras do país, a 0,35% ao mês. O Banco do Povo credita valores para capital de giro e investimento fixo, como a aquisição de mercadorias em geral, matérias-primas, máquinas, ferramentas, equipamentos, veículos e até mesmo itens para publicidade e divulgação do empreendimento. Os valores variam de R$ 200,00 a R$ 21 mil, sujeito à aprovação, com carência de 90 dias e em até 36 meses para pagar.

Os Microempreendedores Individuais (MEIs), por exemplo, pode se beneficiar da linha de crédito investindo em matéria-prima, maquinários, ferramentas e com isto melhorar a qualidade do serviço prestado.

Novidades

Dentre as linhas de crédito, existe o programa Empreenda Rápido, um programa de inclusão produtiva e geração de renda, com acesso a cursos de capacitação e crédito com juros baixos. Também oferece o programa Empreenda Mulher, que tem o objetivo de incentivar a autonomia das mulheres, possibilitando acesso a crédito e oferta de cursos de qualificação.

Outra novidade é o Programa Nome Limpo, para os empreendedores que se endividaram durante a pandemia, não conseguiram quitar os pagamentos e foram negativados. O Banco do Povo oferece a linha de crédito com limite de até R$ 5 mil para empreendedores que possuem restrições no Serasa e SCPC, ocorridas a partir de março de 2020. O empréstimo é destinado a empreendedores formais que se enquadram como Mei, ME, Eirelli, Ltda e Epp, sem a cobrança de taxa de juros. O prazo para o pagamento é de 24 meses, com carência de até 180 dias. Para aderir à linha o empreendedor não precisa de avalista.

Oportunidade

Segundo apurou o jornal, há um saldo no Banco do Povo de Vargem Grande do Sul no valor de R$ 460 para financiar os empreendedores vargengrandenses. Dentre os empreendedores, podem se habilitar aos créditos do Banco do Povo a pessoa física informal, o produtor rural sem CNPJ, os formais, como MEI, ME, EPP, EIRELI e LTDA.

O atendimento do Banco do Povo será das 9h às 17h. Informações pelo telefone (19) 3641-9000 ou pelo WhatsApp (19) 983824963.

Segundo informou a agente de crédito Marina Faleiros, desde que começou a funcionar na quinta-feira, dia 26, a procura tem sido grande pelas pessoas que querem fazer novos financiamentos e também por aquelas que já conseguiram o empréstimo, mas está com os pagamentos atrasados e querem renegociar a dívida.

Em 2021, órgão movimentou mais de R$ 587 mil

De acordo com o Executivo, em 2021, foram atendidos na unidade do Banco do Povo Paulista de Vargem Grande do Sul em torno de 30 munícipes por dia, incluindo atendimento em caráter informativo. Efetivamente, no ano passado, foram realizados 37 contratos, movimentando um valor total de R$ 578.988,00.