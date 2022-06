Etec de Vargem abriu inscrições para vestibulinho com dois novos cursos

As inscrições para o Vestibulinho da Escola Técnica (Etec) de Vargem Grande do Sul para cursos técnicos do segundo semestre de 2022 seguem até às 15h do dia 6 de junho. As provas acontecerão no dia 3 de julho, às 13h30.

As inscrições devem ser feitas através do site www.vestibulinhoetec.com.br. Os interessados devem pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 39,00. O vestibulinho da Etec de Vargem oferecerá 40 vagas para o Curso Técnico em Recursos Humanos e 40 vagas para o Curso Técnico em Gastronomia, ambos no período noturno.

As inscrições para o cadastro reserva do Curso Técnico de Administração, no período noturno, também podem ser realizadas. O técnico em gastronomia é uma novidade para os vargengrandenses, sendo oferecido aos alunos pela primeira vez.

Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia 7 de julho, a partir das 15h. A primeira lista de classificação será divulgada no dia 18, a partir das 15h, quando os alunos aceitos serão convocados a enviarem os documentos de matrícula.

Para esclarecer dúvidas ou obter mais informações sobre os cursos, acesse www.etecvgs.com.br ou ligue 3643-1364. Caso o interessado esteja precisando de ajuda para se inscrever no vestibulinho da Etec, ele pode comparecer à escola técnica, à Rua Joaquim Antônio da Silva, nº 207, no Jardim São José, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30.

Recursos Humanos

O curso tem duração de um ano e meio (3 módulos), todos os professores são capacitados e experientes na área Administrativa e Educativa. As aulas são ministradas de forma a familiarizar o aluno com a rotina de um departamento de Recursos Humanos, proporcionando grandes conhecimentos e oportunidades em sua vida profissional.

O Curso Técnico em Recursos Humanos prepara seus alunos para suprir uma necessidade cada vez maior nas empresas, que é a de contratar profissionais capacitados e qualificados profissionalmente.

O mercado de trabalho para o profissional Técnico em Recursos Humanos é extremamente amplo: ele pode trabalhar em pequenas, médias e grandes empresas de qualquer segmento, como varejo, indústria, instituições de ensino, órgãos públicos, entre outros.

Gastronomia

O curso tem duração de um ano (2 módulos), todos os professores são capacitados e experientes na área de alimentação. O curso possui muitas aulas práticas o que auxiliará com que o aluno adquira todas as técnicas para se inserir no mercado de trabalho.

O Técnico em Gastronomia é o profissional que coordena a organização e a preparação do ambiente de trabalho na cozinha. Monitora o recebimento, a entrada, a saída e o armazenamento de mercadorias em estoque. Supervisiona o pré-preparo e a aplicação de técnicas de corte e cocção em alimentos. Prepara e finaliza produções gastronômicas. Produz e executa fichas técnicas operacionais para produções gastronômicas. Colabora com a elaboração e revisão de cardápios. Intermedia as relações entre as equipes de cozinha, salão e bar, além de auxiliar na coordenação da equipe de cozinha.

O mercado de trabalho para o profissional Técnico em gastronomia é amplo e inclui: bares, eventos, lanchonetes, restaurantes, cozinha industrial, meios de hospedagem, catering, cruzeiros marítimos e embarcações turísticas, demais estabelecimentos que oferecem refeições.