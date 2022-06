Iniciadas as obras na voçoroca

A empresa Construdaher Construções e Serviços Ltda. iniciou nesta semana as obras de recuperação da grande erosão que ameaça as casas dos Conjuntos Habitacionais Alceu Morandin e Antônio Ribeiro Filho, as Cohabs 5 e 6, em Vargem.

A obra será custeada pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica (Daee), do Governo do Estado de São Paulo, que licitou a contratação da construtora. O contrato foi firmado a um valor de mais de R$ 5 milhões, no total de R$ 5.398.081,60. O prazo do contrato, conforme publicado no Diário Oficial do Estado, é de 12 meses.

De acordo com o projeto para a obra, será feito o retaludamento da área erodida, execução de aterro na área central da voçoroca, sobre o qual será implantado um canal de concreto para o escoamento das águas de chuva, com uma escada dissipadora em gabião.

Essa é a segunda etapa das obras na voçoroca, para sanear a cratera que já mede aproximadamente 100 metros de comprimento, 60 metros de largura e 20 metros de profundidade. Em 2019, foi realizada a primeira etapa, com a execução de obras de controle de erosões e desvio de águas pluviais, no valor de R$ 1.425.977,82.

Em suas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) pela liberação do recurso para a recuperação da voçoroca e seu entorno. Também agradeceu ao deputado estadual Barros Munhoz (PSDB) pela intermediação junto a Rodrigo Garcia para a liberação e ao secretário e Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, pela colaboração e articulação através do Daee, culminando com a licitação e início das obras.

“A voçoroca está há poucos metros das casas que corriam risco de serem ‘engolidas’ pela cratera. Gratidão eterna a todos pela obra que vai salvar essas casas. Muito obrigado a todos, que Deus possa recompensá-los”, afirmou o prefeito.