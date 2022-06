Via Crucis doa alimentos arrecadados

Os alimentos arrecadados na 3º Caminhada da Via Crucis, que aconteceu no dia 1º de maio e reuniu famílias de fiéis, foram doados a algumas entidades assistenciais de Vargem Grande do Sul, na segunda-feira, dia 23.

No total, foram arrecadados 33 litros de óleo, 12 litros de leite, 15 quilos de açúcar, 19 quilos de farinha, 13 quilos de fubá e três quilos de farinha de milho, 17 quilos de feijão, 48 quilos de arroz, dois quilos de sal, um pacote de café, nove sachês de molho de tomate, um pacote de bolacha, um pacote de lentilhas e 106 pacotes de meio quilo de macarrão.

Os itens arrecadados foram doados para as entidades Casa Dom Bosco, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Sociedade Humanitária. As entregas foram realizadas pelo vice-presidente da Comissão Organização da Via Crucis, Serginho da Farmácia, na praça do Cristo Redentor, na Vila Polar, aos representantes das entidades.

À Gazeta, Lucas Buzato, membro da Comissão da Via Crucis, comentou sobre a ação solidária realizada. Ele pontuou que a campanha de arrecadação foi realizada pelo vice-presidente Serginho, junto ao Rovilson, membro da Comissão. “O que nos emociona muito sempre é novamente ter a caminhada ou a Via Crucis sempre envolvida nessas campanhas, porque a nossa meta é sempre fazer esse tipo de diferença nos nossos eventos”, disse.