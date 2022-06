Deputado Rafa Zimbaldi é o mais novo ‘Cidadão Vargengrandense’

O deputado estadual Rafael Fernando Zimbaldi (Cidadania), mais conhecido como Rafa Zimbaldi, tornou-se o mais novo ‘Cidadão Vargengrandense’ ao receber a honraria concedida pela Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul na tarde de sexta-feira, dia 20 de maio, no auditório do Legislativo municipal.

Empresário e político, foi vereador de Campinas por quatro mandatos e por duas vezes presidiu a câmara municipal daquela cidade, sendo eleito deputado estadual por São Paulo com 80.789 votos em 2018.

Em Vargem Grande do Sul, teve participação em 2021 na liberação de verba estadual para a construção da ponte sobre o Rio Verde, nas ruas Bernardo Garcia com a rua Getúlio Vargas no valor de R$ 600 mil, com a prefeitura tendo de dar uma contrapartida no valor de R$ 424 mil. Também para o Hospital de Caridade teve uma importante presença, onde através de emendas parlamentares conseguiu para a entidade R$ 600 mil.

A outorga do título foi de autoria dos vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB, sendo aprovado por todos os vereadores municipais em março de 2022, constando no decreto legislativo que a honraria se faz em reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Rafa Zimbaldi ao Estado de São Paulo, inclusive Vargem Grande do Sul.

Na mesa principal, além do presidente Paulo César da Costa que presidiu a sessão solene, estavam presentes a maioria dos vereadores, faltando apenas os vereadores Celso Itaroti (PTB) e Maicon (Republicanos), que justificaram a ausência e os convidados, prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o prefeito de São Sebastião da Grama, José Francisco Marta (PTB), mais conhecido como Zé da Doca e o provedor do Hospital, Jair Gabricho. No auditório, presença de vereadores de Grama, Tapiratiba, políticos e demais convidados.

Foi lido uma pequena biografia do homenageado pela diretora da Câmara, Edilaine Pavani e o presidente Paulo César fez uso da palavra falando em gratidão ao deputado pelo que ele fez por Vargem, citando que a outorga do título de cidadão foi por unanimidade dos vereadores locais e frisou que no ano que vem “estaremos buscando mais recursos” junto ao deputado.

O vereador Célio Santa Maria falou logo em seguida, citando a pessoa humilde de Rafa Zimbaldi, que para ele é um político honesto, decente, de fibra e competente. E que “a gente dá uma honraria quando a pessoa se faz por merecer”.

Guilherme Nicolau, representando todos os vereadores, disse que todos os presentes são gratos pela ajuda que o deputado trouxe para Vargem, em especial para o Hospital de Caridade, agradeceu ao homenageado, citando que ele é nota 10.

Representando todos os prefeitos da região, Zé da Doca, prefeito de Grama, parabenizou todos os vereadores pela outorga do título a Rafa Zimbaldi, citando que o deputado “é um homem de coração muito grande e competente”. Falou do belo trabalho que ele vem fazendo na região e na ocasião, declinou seu voto ao deputado que deve ser candidato à reeleição em outubro deste ano.

O prefeito Amarildo discursou em seguida e aproveitou o momento para elogiar o trabalho do provedor do Hospital, Jair Gabricho, presente na mesa principal. Após, falou sobre o trabalho de Zimbaldi em Campinas quando era vereador, e sua competência e seu trabalho agora como deputado estadual. Agradeceu aos recursos que ele conseguiu para o município, mas voltou sua fala para elogiar o político que Rafa Zimbaldi representa.

“A política está relacionada como algo ruim, mas só através da política vamos conseguir mudar este país tão rico e com uma população tão pobre. Com princípios e valores que políticos como Rafa Zimbaldi representa que precisamos para mudar o país. É de pessoas assim que precisamos que continue na política. Você defende os mesmos princípios e valores que defendemos”, afirmou Amarildo ao se dirigir ao novo cidadão vargengrandense.

Alegria em se tornar cidadão de Vargem Grande do Sul

“É uma alegria e uma emoção muito grande em me tornar cidadão vargengrandense”, falou o homenageado ao fazer uso da palavra durante a sessão solene. Agradeceu a todos os vereadores, lembrando também quando foi vereador em Campinas e discorreu das dificuldades de ser um legislador, quando o povo procura os vereadores para que resolvam muitos problemas, achando que os mesmos possam resolver de tudo, mas que muitas vezes não podem fazer nada, a não ser projetos de lei, fiscalizar o Executivo e propor algumas indicações.

Parabenizou os prefeitos Amarildo e Zé da Doca, que segundo ele, respeitam o dinheiro público e fazem acreditar que a política tem jeito. “Nós da política, temos a missão de cobrar o governo, buscar recursos”, disse ao se referir aos pais e mães que precisam do serviço público e não querem saber de ideologia, de esquerda ou direita, mas sim, ter seus problemas resolvidos.

Foi neste sentido que falou sobre a verba que destinou ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, elogiando o trabalho do provedor Jair Gabricho e sua diretoria. “Alguém que faz tanto, com tão pouco recurso. Pude ver o trabalho e as reformas que está fazendo no hospital e temos de tirar o chapéu para o Jair”, afirmou.

Disse que agora como cidadão vargengrandense, ver aumentar sua responsabilidade para com o município, reassumindo o compromisso de conseguir mais verba para a cidade. “Espero que logo após o período eleitoral, trabalhar as emendas impositivas para continuar ajudando. Vamos trabalhar em conjunto para ajudar a população que mais precisa. Ajudar a transformar nosso Estado, nosso país”, falou. Finalizou agradecendo pela grande oportunidade que lhe foi outorgada pelos vereadores, a honraria de se tornar cidadão desta terra.