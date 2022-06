Em vídeo, alunos exibem merenda em escola estadual com larvas

O vereador Celso Itaroti (PTB) publicou vídeos e fotos em seu perfil no Facebook onde alunos afirmavam ter encontrado larvas de insetos em pratos da merenda escolar de uma escola estadual de Vargem. A situação foi divulgada pelo vereador na terça-feira, dia 24. Itaroti ressaltou que tomou medidas sobre o caso. “Lamentável isso. Diante disso, já adianto que estarei levando este caso ao conhecimen-to da Secretaria Estadual de Educação para que providências sejam tomadas”, informou.

Itaroti ainda argumentou que todos esses alimentos são pagos com dinheiro público, portanto, o mínimo que se espera é uma merenda com qualidade.

As publicações geraram grande repercussão com muitos internautas se mostraram indignados com o ocorrido, comentando o nome da escola onde o caso teria ocorrido. A Gazeta contatou a escola mencionada nos comentários para que pudesse se manifestar sobre o caso e se de fato isso ocor-reu nas suas dependências. No entanto, a direção preferiu não se posicionar e pediu para que a reportagem entrasse em contato com Secretaria de Estado da Educação.

Providências

A Secretaria de Estado da Educação, sem confirmar o nome da escola onde o fato teria ocorrido mesmo após questionamento do jornal, respondeu à Gazeta que a Diretoria de Ensino de São João da Boa Vista, responsável pela unidade, assim que soube do ocorrido, solicitou a revisão de todo estoque de alimentos da unidade e reposição do item. A empresa contratada para o preparo e manipulação dos ali-mentos também foi notificada quanto ao ocorrido para realizar os procedimentos cabíveis, desde o reforço ao procedimento de controle de pragas até nova orientação à equipe. No dia 26, a equipe técnica da Diretoria de Ensino reforçou a orientação às equipes de gestão es-colar das unidades para que o erro não ocorra mais em nenhuma unidade.

Prefeitura

A Gazeta também procurou a prefeitura, que informou que a merenda das escolas estaduais não é mais de sua responsabilidade. “Até 2021, a Prefeitura tinha um convênio com a Secretaria do Estado da Educação para o fornecimento de alimentação escolar aos alunos da Rede Estadual de Ensino, porém em 2022 esse convênio não foi firmado, deixando o Município de ter qualquer tipo de responsabilidade em relação à alimentação escolar nas escolas estaduais”, disse. A prefeitura ainda ressaltou que compra e distribui alimentos somente para as escolas municipais. “O controle de qualidade é feito desde a compra através de descrição do item pela Nutricionista, entrega e até o preparo do alimento pelas merendeiras. No entanto, no que se refere às escolas estaduais as providências cabíveis não são de responsabilidade da Prefeitura”, completou.