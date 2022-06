Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Lourdes Moreira de Oliveira, em Porto Alegre, aos 76 anos de idade, no dia 20 de maio. Deixou o companheiro conhecido como Japonês; os filhos Paula, Luciana e Andrea; e os netos André, Carol, Will, Ryumi e Ryuki. Foi sepultada no dia 22 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria de Lourdes Avanzi Moro, dona Lourdes, aos 89 anos de idade, no dia 22 de maio. Era viúva de Anésio João Moro; deixa os filhos Ricardo e Fernando, a nora Rosana, os netos Francielle, Jéssica, Renam e Marcelo e a bisneta Mariah. Foi sepultada no dia 22 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Margarida Gusmão dos Santos, aos 66 anos de idade, no dia 22 de maio. Deixa o marido Antônio Francisco dos Santos; o filho Diego; a nora Márcia; e o neto Humberto. Foi sepultada no dia 23 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Rodrigo Augusto Tonetti, aos 40 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixou os pais Sônia Aparecida Carvalho Donato e Aparecido Josué Tonetti; e o filho Guilherme. Foi sepultado no dia 24 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Izabel Spósito Longuini, aos 82 anos de idade, no dia 24 de maio. Era viúva de Orlando Longuini Tragacini, deixa os filhos Elizabete, Marcos, Márcio e Bernadete; a nora Alaíde; o genro José Antônio; os netos de coração Daniela, Fábio e Paulo; e bisnetos. Foi sepultada no dia 24 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Teresa da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixou os filhos Clebson, Rafael, Cláudio e Elaine; a nora Juceleide; a neta Jéssica; o irmão Fernando e a irmã Pedra. Foi sepultada no dia 24 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Célia Cipola da Costa, aos 83 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixa o marido Antônio Jorge da Costa; os filhos Ana Lúcia, Antônio Carlos, Luís Fernando e Daniela; genros; noras; os netos Lucas, Gustavo e Matheus. Foi sepultada no dia 25 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Marcelo Cirino da Guarda, aos 66 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixa os filhos Bruno, Maicon, Tais, Sidnei, Luciana e Leandro; noras; genros; netos; as irmãs Marta e Marisa; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 25 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Pedro Luís Bernardes, aos 63 anos de idade, no dia 20 de maio. Deixa a esposa Izildinha Barbier Bernardes; os filhos Pedro, Lígia e Ana Flávia; e genros. Foi sepultado no dia 21 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Fiorini Oiano, aos 88 anos de idade, no dia 21 de maio. Era viúva de Domingos Oiano Coraça falecido no mês de janeiro deste ano; deixou os filhos Maria Cristina e João; a nora Patrícia; as irmãs Tereza, Antônio, Carola, Angelina e sobrinhos. Foi sepultada no dia 21 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Juliana Navarro Russo, aos 36 anos de idade, no dia 24 de maio. Deixou os pais Luís Antônio Russo e Maria Elisa Navarro Russo; os irmãos Eder e Luís; cunhadas; sobrinho; avós e muitos amigos. Foi sepultada no dia 25 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Inês Corrêa Benedetti, aos 80 anos de idade, no dia 24 de maio. Era viúva de Romeu Benedetti; deixou os filhos Antônio Marcos, Paulo Fernando e Romeu; as noras Maria Inês, Ana Carolina e Roseli; os netos Tiago, Fabiano, Leandro, Guilherme, Juliana, Romeu Neto e Maria Olivia; os bisnetos João Gabriel, Nicole e Cauã; e as irmãs Irene Gambaroto e Regina Correia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Victório Antonioli, conhecido por Capacete, aos 91 anos de idade, no dia 26 de maio. Era viúvo de Clarinda Sagiorato Antonioli; deixou os filhos Reinaldo, Antoninho, Jair, Maria José, Aparecido, Benedito, Neusa, Rita, José Carlos e Eliana; genros; noras; netos; bisnetos; tataranetos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 27 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Rosa, aos 71 anos de idade, no dia 26 de maio. Solteira deixou o filho Osvaldo e nora. Foi sepultada no dia 26 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Lourdes Moreira de Oliveira, em Porto Alegre, aos 76 anos de idade, no dia 20 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Marcelo Cirino da Guarda, aos 66 anos de idade, no dia 24 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Margarida Gusmão dos Santos, aos 66 anos de idade, no dia 22 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria de Lourdes Avanzi Moro, dona Lourdes, aos 89 anos de idade, no dia 22 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria Fiorini Oiano, aos 88 anos de idade, no dia 21 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Maria Inês Corrêa Benedetti, aos 80 anos de idade, no dia 24 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Pedro Luís Bernardes, aos 63 anos de idade, no dia 20 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Rodrigo Augusto Tonetti, aos 40 anos de idade, no dia 23 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Teresa da Silva, aos 70 anos de idade, no dia 24 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Victório Antonioli, conhecido por Capacete, aos 91 anos de idade, no dia 26 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Juliana Navarro Russo, aos 36 anos de idade, no dia 24 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Izabel Spósito Longuini, aos 82 anos de idade, no dia 24 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Faleceu Célia Cipola da Costa, aos 83 anos de idade, no dia 24 de maio. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos na região

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Eliane Ackel Bollos, aos 67 anos de idade, no dia 23 de maio. Deixou o pai Jorge Bollos. Seu corpo foi cremado no dia 23 de maio.