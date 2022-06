Mulher mantida em cárcere privado por ex-namorado foi resgatada pela Polícia Civil

Na quarta-feira, dia 25, uma mulher mantida em cárcere privado em Vargem Grande do Sul foi resgatada pela Polícia Civil. O Setor de Investigações da Delegacia recebeu informações de que dias antes, um rapaz teria ido até a casa de sua ex-namorada e levado ela contra a sua vontade para a sua casa, no Jardim Ferri.

A vítima já tinha medida protetiva de urgência contra o rapaz. Após levá-la à força até sua casa, usando de agressividade e violência, o ex-companheiro restringiu sua liberdade e a manteve em cárcere privado.

Diante dos fatos, o Delegado de Polícia Antônio Carlos Pereira Júnior e os investigadores da unidade, foram à residência do rapaz. Após longa conversa, a equipe conseguiu convencê-lo a sair da casa e deixar sua ex-namorada sair também para que fosse possível ouvi-la sobre os fatos, longe dele.

Ao se sentir segura, a mulher contou aos policiais que estava ali após seu ex ter a retirado a força de sua casa, que estava sendo mantida sem poder sair e que desejava ir embora. Disse ainda que temia pela sua vida e pediu que seu ex-namorado não mais se aproximasse dela, reforçando o motivo do seu pedido pelas medidas protetivas.

Na Delegacia de Polícia Civil, ela relatou detalhadamente todo o sofrimento que vinha passando por vários meses, inclusive informando que já havia sido mantida em cárcere privado em outra oportunidade por vários dias pelo ex-namorado.

Assim, o rapaz que já recebeu voz de prisão pela prática dos delitos capitulados nos artigos 24-A da Lei 11.340/06, pelo descumprimento de medida protetiva e 148, § 1º, I do Código Penal, por sequestro e cárcere privado. Ele foi conduzido à Cadeia Pública de São João da Boa Vista.