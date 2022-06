Polícia Ambiental encontrou armas em açude em Grama

Durante uma perseguição, a Polícia Militar Ambiental encontrou armas em um açude de um sítio, em São Sebastião da Grama. A equipe dos cabos César e Elias, com apoio do 1º sargento Sarmento e cabo Maurício, participou da ocorrência.

Durante atendimento a uma denúncia de caça, um rapaz em atitude suspeita fugiu quando ia ser abordado pela equipe. Na ocasião, ele jogou vários armamentos dentro de um açude.

As armas estavam enroladas em uma blusa, junto com um frasco contendo 12 munições de calibre 22 intactas. Em seguida, ele fugiu em meio à densa vegetação do local.

O Corpo de Bombeiros de São João da Boa Vista foi acionado, comparecendo no local a equipe da viatura do 2° Sgt PM Nunes e Cb PM Mouchi, que mergulhou e obteve sucesso ao localizar três cartucheiras calibres 22 e uma espingarda calibre 12 submersas.

Com o consentimento da esposa do rapaz, a equipe vistoriou sua residência e encontrou mais uma cartucheira calibre 22 e uma espingarda de pressão calibre 5.5 mm.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de São Sebastião da Grama, onde o delegado de plantão adotou todas as providências penais e fez a apreensão dos armamentos e munições.