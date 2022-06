Prefeitura de Itobi está credenciando músicos para festa junina

O Departamento de Cultura e Turismo da prefeitura municipal de Itobi está credenciando músicos do município e região para apresentação musical na Festividade Junina 2022, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de junho, com apresentação no Estádio Municipal – Centro de Lazer do Trabalhador, a partir das 20h. Os artistas, bandas e grupos musicais terão prazo de 26 de maio até 10 de junho de 2022, para se cadastrarem para a seleção. Serão comtempladas três propostas musicais.

De acordo com o edital, poderão inscrever-se todos os músicos que comprovem habilitação profissional na área artista/musical por meio da documentação exigida no edital publicado no site da prefeitura. Uma Comissão Organizadora, nomeada através de portaria pelo Poder Executivo, irá conferir e se de acordo, selecionará e habilitará o músico individual ou grupo musical que irá participar das festividades.

Pela prestação dos serviços de apresentações artísticas/musicais, com duração de no mínimo de três horas, o valor pago para apresentação do credenciado será de R$ 400,00 para o músico/artista, mesmo valor que será pago para cada integrante de grupos ou bandas com até quatro indivíduos, ficando os cachês limitados ao valor máximo de R$ 1.600,00 para grupos com quatro ou mais integrantes.