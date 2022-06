Armas foram apreendidas na operação Divisas

A Polícia Civil de Vargem Grande do Sul fez parte da operação nacional Divisas, que ocorreu na última semana. Na quarta-feira, dia 25, os policiais civis da cidade, acompanhados do delegado de Polícia Antônio Carlos Pereira Júnior, deram cumprimento a dois mandados de buscas domiciliares visando a apreensão de armas de fogo e munições.

Na ocasião, foram encontrados na residência de um investigado, uma espingarda calibre 28 e 14 munições intactas do mesmo calibre, bem como um revólver marca Taurus, calibre 38, municiado com 5 cartuchos íntegros, o qual estava no interior de seu veículo estacionado em frente ao seu local de trabalho. Todos os itens estavam em desacordo com a legislação.

O homem foi autuado em flagrante pelas práticas dos crimes capitulados nos artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003 e, em seguida, encaminhado à Cadeia Pública de São João da Vista.