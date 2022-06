Candidatas a Rainha do Peão 2022 já podem se inscrever

Garotas de 16 a 25 anos que querem concorrer ao título de Rainha do Peão já podem se inscrever para o concurso. A tradicional eleição que é acompanhada por um animado baile com muito sertanejo foi mais um dos eventos que precisou ser parado por conta da pandemia da Covid-19 e agora, com a diminuição da gravidade dos casos, será retomado.

De acordo com a Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, as interessadas podem fazer suas inscrições na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, localizada à Rua Batista Figueiredo, 235, das 8h as 11h e das 13h as 16h30, até o dia 20 de junho.

As candidatas com menos de 18 anos precisam apresentar autorização dos pais para se inscreverem. Somente poderão participar moradoras de Vargem Grande do Sul do concurso. Além disso, para participar, todas as interessadas devem apresentar a versão original e cópias do RG e CPF e certidão de nascimento e uma foto impressa e digital no formato 10×15, que será utilizada na divulgação pela imprensa.

Em 2019

Na última edição do concurso, realizada em 2019,Victória Fermoselli Leandrini, foi eleita Rainha do Peão, Stefani Teixeira Padilha como 1ª Princesa, Maria Eduarda Fermoselli como 2ª Princesa e Isabela Dela Libera Gervásio como Madrinha.

Baile

O Baile da Rainha, onde será feita a eleição das vencedoras, está previsto para ser realizado no dia 23 de julho, sábado, na Sociedade Beneficente Brasielira (SBB). No evento, serão escolhidas pelo júri a Rainha, Primeira Princesa, Segunda Princesa e a Terceira Princesa do Peão. Após os resultados do concurso, haverá shows musicais.