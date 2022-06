E o frio das últimas semanas tem feito muita gente tremer e evitar sair das cobertas, imagina os bichinhos de estimação. Muitos deles estão sofrendo com a as baixas temperaturas.

Quem não curte muito esse clima mais gelado é a Amora, a estrela da coluna Momento Pet dessa semana, a cachorrinha da raça pinscher de Elisângela Gindro, que vive com a família desde 2020.

Ela comentou à Gazeta de Vargem Grande que a Amora adora um docinho, mas que não gosta muito desse frio não. Mas ela sempre consegue um lugar mais quentinho para passar esses dias e que na hora de dormir, vai logo pulando na cama do filho de Elisângela.

E além de manter a Amora quentinha, a família cuida muito bem da cachorrinha, com boa ração e muito amor.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286