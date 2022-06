Atendimento que pode melhorar

É algo muito triste uma ala de espera de um pronto atendimento infantil. São crianças das mais variadas idades todas com aquelas carinhas de dor e de sofrimento que acabam com qualquer pai e mãe. Frágeis e muito pequenas, dificilmente conseguem explicar o que dói, onde está o problema, por isso, a participação de um pediatra é tão importante. Nesses lugares, além das crianças que precisam de cuidados estão também os pais e responsáveis com os nervos a flor da pele. Afinal, muitos ali estão porque já tentaram de tudo e não conseguem fazer a o sofrimento de seu filho cessar.

Nessa semana, em Vargem Grande do Sul, pais em desespero acionaram a Polícia Militar e políticos da cidade, após horas de espera, verem o pediatra encerrar seu plantão e deixar o PPA, ainda com crianças a serem atendidas. Consta que chegaram a se manifestar na porta do pediatra falando para o especialista andar logo e há informações que teriam inclusive chutado a porta do consultório.

Esses meninos e meninas não iriam ficar desassistidos. Seriam consultados por um outro clínico, com condições para atender também esses pequenos pacientes. Mas frustrados por tantas horas de espera, cansados de ver seus filhos ali, sem atenção, fizeram o que entendiam ser necessário para que seus filhos fossem atendidos.

Há ainda uma série de considerações a serem feitas sobre isso. Uma das mais pertinentes é com relação ao atendimento na rede de postos de saúde, de consultas de casos que não são de urgência e emergência, Muitos desses casos acabam desaguando no PPA e não precisariam. Para evitar que isso ocorra é preciso garantir que as consultas nos postinhos estejam sendo feitas de maneira regular, sem demora no atendimento.

Outro ponto a se destacar é que somente nessa gestão o PPA passou a contar com um pediatra. Mas o frio, a pandemia, o desemprego que levou muita gente que tinha plano de saúde para o SUS, aumentando e muito a demanda.

Atendendo recentemente a convocação na Câmara Municipal, a diretora de Saúde, Maria Helena Zan, esclareceu uma série de dúvidas dos vereadores, inclusive sobre a possibilidade de contar com mais um pediatra no PPA, especialmente no período noturno. Ela comentou que seria analisada a viabilidade dessa oferta e lembrou da dificuldade em se contratar pediatras, algo que muitas cidades sofrem.

A prefeitura poderia realmente considerar essa possibilidade. Nem que seja para atender essa demanda momentânea. Um investimento que traria tranquilidade para os pais, segurança para as crianças a um valor que compensaria muito ser gasto.