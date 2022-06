Prefeito é vovô

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) durante a entrega de título de cidadão ao deputado Rafa Zimbaldi na Câmara Municipal, na tarde de sexta-feira, dia 20 de maio, disse que não ia esquecer a data, uma vez que foi neste dia que nasceu sua neta, Marina, às 15h25. Filha de Léia Reinaldi e de seu filho Bruno Moraes, a menina nasceu na maternidade do hospital da Unimed em São João da Boa Vista.

Lamentável

Depois de elogiar a atuação da diretoria do Hospital de Caridade, fazendo uma reverência ao provedor Jair Gabricho que estava compondo a mesa principal durante a homenagem a Rafa Zimbaldi, o prefeito Amarildo disse que “tem pessoas que ainda dificultam o trabalho do Jair”, não se referindo quem seriam estas. Certo é que o vereador Celso Itaroti (PTB) tem seguidas vezes criticado e entrado na Justiça contra atos da mesa do Hospital de Caridade.

Moção de Louvor

O presidente da Câmara, Paulo César da Costa (PSB), foi o autor da Moção de Louvor ao Hospital de Caridade, que neste mês de maio completa 97 anos de fundação. A moção foi aprovada por todos os vereadores e Paulinho aproveitou a ocasião para elogiar o trabalho do provedor Jair Gabricho, sua equipe e os funcionários do hospital.

Pedido

Em seguida, o vereador pediu ao provedor que fosse dado o nome do médico Afonso de Assis Teixeira a uma ala do hospital. Dr. Afonso foi um dos pioneiros da entidade, estando presente desde sua inauguração, onde trabalhou por mais de 20 anos. Também sugeriu ao prefeito Amarildo que o município homenageasse o médico, que durante muitos anos trabalhou em Vargem Grande do Sul, tendo residência numa casa localizada na Av. Regato.

Cidadão Vargengrandense

Na sexta-feira, 3 de junho, às 14h, na Câmara Municipal, o deputado federal Samuel Moreira (PSDB) receberá o título de Cidadão Vargengrandense. A homenagem é uma iniciativa do Serginho da Farmácia (PSDB), com a indicação de todos os vereadores e aprovação unanime na Câmara.