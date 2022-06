Vargem inicia aplicação da 3ª dose de vacina contra Covid em adolescentes

O Departamento de Saúde da prefeitura de Vargem Grande do Sul inicia neste sábado, dia 4, a aplicação da 3ª dose da vacina contra a Covid-19 em jovens de 12 a 17 anos. Segundo o relatado pela prefeitura, a terceira dose será aplicada nos adolescentes que tomaram a segunda dose, de qualquer marca ou fabricante, há no mínimo quatro meses.

As pessoas que ainda não tomaram a vacina da Covid-19 ou estão com dose atrasada também vão poder ser vacinadas no sábado. A Gazeta vem questionando a prefeitura sobre o número das pessoas que ainda não tomaram o reforço, mas o Executivo não respondeu ao jornal.

Gripe

Ainda neste sábado, também será realizada a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários compostos por pessoas com 60 anos ou mais, crianças de 6 meses a 4 anos,11 meses e 29 dias, profissionais da saúde, gestantes, puérperas (mães que tiveram filhos nos últimos 45 dias), professores, deficientes físico e mental, moradores com comorbidades, profissionais de segurança pública, caminhoneiros, forças armadas, funcionário do sistema prisional, trabalhadores de transporte coletivo e portuários.

Para vacinação é necessário levar carteira de vacinação, comprovante de endereço, documento com foto, cartão do SUS, CPF e cartão de vacinação Covid-19.

Locais

A vacinação contra a Gripe e Covid-19 será realizada das 8h às 11h nas Unidades Básicas de Saúde Dr. Edward Gabriolli, no Jardim Bela Vista; Dr. Nabil Zarif, na Vila Santa Terezinha, Dr. Natalino Lopes Aliende, no Jardim Dolores; Dr. Arcelino Anadão, no Jardim Paulista e Dr. Renato Jonas Milan, Centro.