Ampla Mais e Alfa Brasil Benefícios: Duas empresas que estão mudando o conceito de Planos de Saúde

Informe Publicitário

Em comum, estas duas empresas ligadas ao ramo de planos de saúde tem o empresário vargengrandense Lucas Margoto de Oliveira como sócio de ambas. A Alfa Brasil Benefícios, uma corretora especializada em planos de saúde e seguros de vida resgatáveis, com duas unidades, uma em Vargem Grande do Sul e outra em Joinville (SC), trabalha com todas as operadoras de saúde que permitem vendas através de corretores de seguros, como a São Francisco Saúde, Hapvida, Unimed Seguros, Intermédica Notredame, Bradesco Saúde, Sulamerica Saúde, Amil, Omint, Climepe, Qualicorp, Allcare, Alter dentre outras.

Já a Ampla Mais Benefícios é uma operadora de benefícios em saúde desenhada para levar medicina de qualidade para o maior número de pessoas possível, possuindo vários formatos de planos com todos os benefícios. Em setembro de 2020, Lucas acabou adquirindo um percentual da empresa e se tornou um dos diretores comerciais. Atualmente, a Ampla Mais possuiu 18.638 beneficiários e a meta é chegar no final de 2023 com mais de 100.000 beneficiários em todo o Brasil.



Falando ao jornal, Lucas Margoto de Oliveira comentou sobre um fato que está chamando a atenção dos usuários de planos de saúde, que é o aumento que a Agência Nacional de Saúde (ANS), autorizou a todos os planos cobrarem de seus clientes. Explicou o empresário que todos os anos os contratos de planos de saúde são reajustados, porém, devido ao período de pandemia, as operadoras não puderam repassar e agora estão reajustando seus contratos. “Os planos de saúde são reajustados por faixa etária, sinistralidade e pela VCMH Variação do Custo Médio Hospitalar-VCMH, que é o IGPM da área médica”, falou

Corretora tem vários planos para atender aos clientes

Sobre a Alfa Brasil Benefícios, o empresário comentou que a mesma possui diversas operadoras e modalidades de contratação de planos de saúde para seus clientes, que são: Planos Pessoa Física, onde somos os comerciais das operadoras, são os planos comercializados diretamente entre as operadoras e clientes; Planos Coletivos por Adesão, que são os planos onde se contrata através das entidades de classe e sindicatos, sendo necessário filiar o cliente dentro de uma entidade que representa sua categoria funcional e o Plano Empresarial, que pode ser contratar a partir de duas pessoas dependendo da operadora até mesmo com CNPJ rural ou com a MEI.

Empresa pode reduzir até 40% do custo de um plano de saúde

Ainda sobre os benefícios de uma pessoa consultar uma corretora especializada, Lucas disse que as coberturas de um plano de saúde são iguais para todas as operadoras, pois são regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde (ANS). “O que vai mudar é onde ela será atendida de acordo com a modalidade de planos”, afirmou.

As operadoras oferecem planos locais, estatuais e planos de atendimento nacional, onde as modalidades mais comuns são: Plano Ambulatorial, com cobertura apenas para consultas, exames e pronto atendimento. (tudo antes de uma internação); Plano Hospitalar, onde as coberturas são apenas após a internação e neste caso o beneficiário não possui direito a consultas e exames antes da internação e o Plano Hospitalar Ambulatorial com obstetrícia, sendo este o mais comum, pois contempla o atendimento para tudo o que o paciente necessita dentro do rol de procedimentos da ANS.

“Algumas operadoras podem aumentar algum procedimento coberto, mas nunca diminuir. Também os planos podem possuir coparticipação onde cada operadora possui uma tabela. Normalmente as coparticipações vão até o momento da internação, a coparticipação é um percentual que o beneficiário participa de cada consulta e exame que for fazer”, explicou o empresário.

Sobre um dos principais papeis da Alfa Brasil Benefícios na vida de seus clientes, Lucas afirmou que com todo o portifólio de operadoras que trabalha, ele consegue direcionar o cliente para o plano que melhor lhe atende, tanto na área de Saúde, como também na área Odontológica, podendo reduzir até 40% no valor pago mensalmente. “Hoje possuímos diversos representantes e corretoras de seguros que ensinamos e assessoramos, inclusive em julho é provável que o nome da empresa mude, passando de Alfa Brasil para Assessoria Brasil Benefícios”, comentou.

“Nosso trabalho além de direcionar o beneficiário para a operadora que melhor lhe atende na contratação, também é a de acompanhar o contrato, buscando opções no mercado para que quando o mesmo sofrer os reajustes, possamos levar este cliente a outras operadoras sem perder a qualidade no atendimento, aproveitando as carências que são analisadas caso a caso. Também administramos toda parte de reembolsos em seguros saúde e movimentações das apólices”, afirmou o empresário.

A Alfa também possui um projeto que se chama “Seja um ALFA”, onde o empresário ensina pessoas que queiram trabalhar nos ramos que atuam, transformando estas pessoas em consultores autônomos comissionados. “Praticamente um franqueado só que sem investimento inicial”, comentou.

Quanto a seguros de vida resgatáveis, Lucas explicou que a Alfa Brasil possui modalidades para planejamento de vida e sucessão tanto familiar quanto empresarial. “São seguros onde conseguimos proteger nossos clientes de fatalidades que possam acontecer no decorrer de sua vida, podendo as coberturas serem vitalícias ou por um determinado período, onde se algum imprevisto acontecer no caminho, como uma morte precoce, uma invalidez ou uma doença grave, esta apólice é acionada e se nada acontecer, o cliente possui uma reserva financeira para o futuro”, explicou. Segundo ele, esta modalidade de seguro é a mais divulgada em grandes centros e hoje na corretora pode-se fazer coberturas desde R$ 50.000,00 até R$ 25.000.000,00. Estes seguros são muito utilizados nos Estados Unidos, Japão e Europa, garantindo assim a continuidade familiar sem dilapidar o patrimônio.

Conheça mais sobre nós: www.alfabr.com.br

Ampla Mais oferece planos de benefícios em saúde a partir de R$ 35,00 por mês

Foi procurando soluções em planos de saúde de baixo custo junto ao mercado, que há dois anos o empresário Lucas Margoto de Oliveira tornou-se sócio da Ampla Mais Benefícios, uma empresa que oferece diversos benefícios em saúde com planos a partir de R$ 35,00 por mês. A Ampla Mais não se caracteriza como um plano de saúde e sim como um Plano de Benefícios em Saúde.

“Esta modalidade já conquistou o país e tem crescido muito por atingir aquelas pessoas que buscam por atendimento médico de qualidade com baixo custo mensal. Geralmente estas pessoas estão aguardando por uma vaga no SUS para realização de exames e consultas. Também somos uma solução para pessoas que possuem planos apenas hospitalares e para empresas que querem oferecer como benefício um plano aos seus colaboradores. Essas modalidades são conhecidas como cartão de descontos ou clube de benefícios”, explicou Lucas, dizendo que a Ampla Mais possui vários formatos de planos com todos os benefícios, onde há casos de clientes com 15 pessoas dentro de um único plano pagando R$ 89,90 por mês, ou seja R$ 5,99 por pessoa.

Um dos principais diferenciais da Ampla Mais frente aos seus concorrentes é que a preocupação da empresa é sempre levar seu beneficiário para dentro de consultórios, clínicas e laboratórios de referência. Um dos Players mais conhecidos neste segmento é o Cartão de Todos.

A seguir, o empresário responde várias perguntas de interesse de seus clientes:

Onde Ampla Mais possui rede de atendimento?

Hoje estamos em todo estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Paraná e Santa Catarina. Também iniciamos o credenciamento nos estados do Amazonas, Pará e no Ceará. Nosso projeto é expandir nosso plano com rede de atendimento próprio em todo o país até o final de 2025.

Como funciona e quais benefícios o associado possui?

A Ampla Mais é um produto substituto de um plano de saúde com baixíssimo custo ao associado e diversos benefícios sendo:

• Orientação médica 24 horas: acesso a um médico via telefone para tirar qualquer dúvida a qualquer momento sem custos.

• Telemedicina: atendimento por vídeo ou chat, com os melhores médicos onde nessa modalidade, os profissionais podem prescrever medicamentos, exames e encaminhamentos para internação. Nossa telemedicina possui tanto consultas de pronto atendimento (clínico geral) quanto agendamento de especialidades.

• Assistência Médica: consultas a partir de R$ 50,00 em nossa rede credenciada em todo Brasil.

• Assistência Laboratorial: toda a gama de exames com até 70% de desconto.

• Assistência Odontológica: todos os procedimentos de odontologia com até 60% de desconto.

• Auxílio Funeral: assistência completa com translado ilimitado. Nosso parceiro é a Porto Seguros neste benefício.

• Seguro de Vida: por acidente para os titulares do plano, com cobertura de R$ 10 mil e seis parcelas de cesta alimentação de R$ 250,00 (parceria com a Porto Seguro).

• Desconto em Medicamentos: com até 70% de desconto em todas as gamas de remédios e perfumaria na rede Drogasil e Droga Raia. Quando não tiver a rede na cidade, credenciamos as farmácias da cidade.

• Central de Agendamento: de consultas e exames através de 0800-024-4262 e WhatsApp

• Descontos em Cursos: de Graduação e pós graduação pelas faculdades Cruzeiro do Sul

Quais os planos e valores para ter tudo isto?

Plano Individual: Apenas uma pessoa com cobertura completa R$ 35,00.

Plano Família: Titular, cônjuge e filhos até 18 anos, R$ 49,90.

Plano Familiar: Titular, cônjuge e filhos até 18 anos, pai, mãe, sogro e sogra – R$ 69,90.

Plano Familiar Mais: Titular, cônjuge e filhos solteiros, pai, mãe, sogro, sogra e irmãos do titular solteiros – R$ 89,90.

Plano Sênior: Casal acima de 79 anos – R$ 21,90 (Não possui cobertura de auxílio funeral e seguros de vida).

Importante ressaltar que os valores acima são para grupos familiares e não por membro da família.

Para empresas:

Para as empresas somos uma grande solução, uma vez que o empresário normalmente quer colocar um benefício em saúde para os colaboradores ou já possui um plano de saúde, porém, apenas para os titulares, neste caso, a Ampla Mais irá oferecer um pacote de benefícios completo com baixíssimo custo para empresa, pois nosso produto possibilita a adesão de toda a família do colaborador em um único plano.

A contratação do plano empresarial pode ser para todos os colaboradores, sendo subsidiado pela empresa ou por livre adesão, onde o funcionário terá a oportunidade de conceder os benefícios a toda sua família utilizando a tabela empresarial e descontando a mensalidade em sua folha de pagamento. A empresa também pode subsidiar um percentual do plano caso queira.

Temos uma tabela específica para empresas conforme segue abaixo:

Clientes falam sobre os benefícios

Antônio, de Vargem Grande do Sul: “Sou beneficiário da Ampla Mais e quando precisei utilizar o plano para tratamento com minha mãe, o médico me atendeu a domicílio”.

Lia de Jundiai: “Precisamos utilizar o auxílio funeral e fomos muito bem atendidos em tudo, tanto na parte do funeral, quanto no translado”.

Michele Emilio, da cidade de Andradas: “Possuo o plano, precisei realizar uma bateria de exames e o desconto me surpreendeu. De R$ 1.200,00 paguei apenas R$ 290,00 e pude parcelar direto no laboratório em 10 x”.

Rogerio Simão de São Carlos: “Sou beneficiário de São Carlos e me surpreendi quando precisei utilizar a telemedicina. Havia sido diagnosticado com Covid e tanto a telemedicina quanto a orientação médica me ajudaram demais”.

Em Vargem onde posso contratar?

Agende uma visita com um de nossos representantes pelo 0800-024-4262 ou acesse os links de vendas:

Corretora Alfa Brasil, Rua Quinzinho Otávio, nº 16 – (19) 2042-2904

link para contratação on-line: https://amplamaisbeneficios.com.br/contrate/alfabr

Isamar Lotéricas: Rua Capitão Zeca Ribeiro nº 732 – (19) 3643-2607

link para contratação on-line: https://amplamaisbeneficios.com.br/contrate/EduardoPereiraDias

Vargeana Corretora de Seguros: Rua Antônio Oliveira Fontão, nº 1048 – (19) 99245-5738

http://amplamaisbeneficios.com.br/contrate/vargeana

ATENÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VARGEM GRANDE DO SUL

A partir de 1º de junho, você e sua família que são associados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, passarão a contar com todos os benefícios da Ampla Mais

Você precisa ir até a sede do Sindicato ou na Corretora Alfa Brasil na rua Quinzinho Otávio, nº 16, para poder incluir seus dependentes e retirar suas carteirinhas. Os benefícios se estenderão para: titular, cônjuge e filhos até 18 anos. Vocês terão uma tabela diferenciada caso queiram contratar para seus familiares, pai, mãe, sogro, sogra ou filhos e irmãos maiores de 18 anos.

Também terão o Benefício de seguro de Vida e Auxílio Funeral pela Unimed Seguros, para isto é necessário o preenchimento da ficha de adesão.

ESTAREMOS DE PLANTÃO ATENDENDO DAS 8h30 ÀS 20h00 NA SEMANA DE 06/06 A 10/06.

Dúvidas ligar ou chamar pelo WhatsApp 0800-024-4262.

Se você ainda não é associado ao Sindicato não perca tempo, filie-se e tenha todos estes benefícios e muito mais.