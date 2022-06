Carreta do Senai inicia aulas do curso de auxiliar de mecânico de manutenção na cidade

A carreta do Senai está em Vargem Grande do Sul com o curso de auxiliar mecânico de manutenção. São duas turmas com aulas diurna, das 13h às 17h e noturna, das 18h às 22h. O curso está sendo realizado através do Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho em parceria com o Senai.

As vagas noturnas foram disponibilizadas para empresas do município objetivando a capacitação de funcionários. Estão participando colaboradores das empresas Ebara Bombas América do Sul Ltda., Morandin Industrial e Comercial Ltda. e Grampac Industrial Ltda.

O curso tem a duração de 160 horas e as aulas vão até o dia 01 de agosto.