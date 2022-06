Casos recentes de engasgamento alertam para o problema

No Brasil, a principal causa de morte de bebês é o engasgo, provocado por objetos rígidos, pedaços de alimentos e líquidos mais espessos, segundo o Ministério da Saúde. O engasgo é considerado uma emergência, e em casos graves, pode levar a pessoa à morte por asfixia ou deixá-la inconsciente por um tempo. Dois casos de engasgamento de bebês ocorridos na semana passada em Vargem Grande do Sul e em Mococa chamaram a atenção da população. Felizmente, os dois casos terminaram bem com a ajuda da Polícia Militar.

Susto

Na noite do dia 16, um recém-nascido de apenas 20 dias engasgou com leite e foi socorrido pela Polícia Militar de Vargem Grande do Sul. O cabo Cipriano e o soldado Silas foram ao Jardim Paulista para atender a ocorrência.

No endereço, o cabo Cipriano pegou o menino dos braços dos pais, já com a boca roxa e sem respirar. O policial realizou a manobra de Heimlich, ensinada em treinamento da Polícia Militar. Com isso, a criança deu um pequeno vômito, chorou e voltou a respirar. O garotinho foi levado ao Hospital de Caridade para uma melhor avaliação médica, sendo liberado após atendimento.

Alguns dias depois, a família de um bebê de três dias passou um tremendo susto durante a tarde do dia 19, em Mococa. O garotinho se engasgou com leite materno, no sítio onde moram, na rodovia entre Mococa e Cajuru. Eles tinham saído da maternidade naquela manhã.

A mãe da criança ligou em desespero para o telefone 190 da Polícia Militar. A equipe composta pelos PMs 2º Sgt PM Mateus da Cunha Bernardi, Cb PM Mike Anderson Abelardi Cherubini e Cb PM Carlos Henrique Soares, chegou rapidamente ao local. O sargento Mateus tomou a criança e passou a realizar a manobra de Heimlich, o que seguiu durante todo o percurso até a unidade de saúde e em dado momento, a criança começou a respirar dentro da viatura. Ao chegar ao Pronto Socorro, o bebê foi entregue ao médico, Dr. Emerson, com vida. Segundo a PM, o bebê está estável e foi devolvido à família.

O que é o engasgo

A Guarda Civil Municipal de Vargem também já realizou inúmeros desses salvamentos, que são bem comuns. Afinal, de acordo com o Ministério da Saúde, o engasgo é uma manifestação do organismo para expelir alimento ou objeto que toma um ‘caminho errado’, enquanto a pessoa está engolindo.

Na parte superior da laringe localiza-se a epiglote, uma estrutura composta de tecido cartilaginoso, localizada atrás da língua, que funciona como uma válvula que permanece aberta para permitir a chegada do ar aos pulmões e se fecha quando se engole algo, isso para bloquear a passagem do alimento para os pulmões e encaminhá-lo ao estômago.

Cuidados

À Gazeta de Vargem Grande, a enfermeira Eluane Maria Cristofaro Reis, que trabalhou em Vargem por sete anos, explicou sobre os cuidados com bebês recém nascidos na amamentação.

Eluane é mestranda em Enfermagem da Universidade Federal de Alfenas, especialista em Gestão em Enfermagem pela Universidade Federal de São Paulo, graduada em Enfermagem pela Unifeob. Ela ainda é docente nos cursos de Enfermagem e Medicina da Unifae e coordenadora Técnica da Liga Acadêmica de Enfermagem em Saúde da Mulher da Unifae (Laesmu).

A profissional explicou que, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, é importante não colocar o bebê imediatamente no berço após a amamentação. “A posição correta ao colocá-lo no berço é de barriguinha para cima, e o berço ser mais ‘limpo’ possível, sem ursos de pelúcias ou protetores de berços almofadados”, disse.

“A criança amamentada exclusivamente possui menos riscos de engasgos, mas infelizmente pode acontecer, e o engasgamento configura uma das principais causas de mortalidade infantil no Brasil”, completou. Ela relatou que os pais devem ficar atentos em alguns pontos. “Não colocar os bebês para dormirem na mesma cama, eles devem dormir em seus berços, e nunca colocá-los para dormir imediatamente após a amamentação materna ou mamadeira”, comentou.

“Engasgos leves ou parciais a criança permanece respirando, mesmo que com dificuldade, e pode apresentar choro e tosse. É importante deixar a criança chorar ou tossir e jamais tentar tirar com as mãos o que está dentro da boca. Já o engasgo total requer agilidade e socorro rápido, é caracterizado pela incapacidade da criança de chorar, tossir, os lábios e a face podem apresentar arroxeadas (cianóticas) e com moleza no corpo devido à dificuldade de respiração”, explicou.

Eluane informou como agir em caso de engasgamento. “A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiros socorros quando há obstrução das vias aéreas por corpo estranho (OVACE), e ela salva vidas. É importante a adoção de grupos de educação em saúde para gestantes e abordar sobre esse tema, capacitando os pais sobre essa técnica, que pode ocorrer em qualquer momento e em qualquer idade, não somente durante a amamentação”, finalizou.

Na página da Gazeta no Facebook é possível encontrar um vídeo com os PMs de Mococa explicando como realizar a manobra em bebês, acesse pelo @gazetavg