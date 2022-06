Eapic será realizada em menos de um mês, em São João

Suspensa desde 2020 por conta da pandemia da Covid-19, a Exposição Agropecuária Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic) acontece em menos de um mês, de 1º a 10 de julho. Nesta última semana, teve início a montagem da estrutura do evento, que acontecerá no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo.

Nesta edição, a organização da festividade ficará a cargo da Agência Rodeio Ltda., sediada em Vargem Grande do Sul. A empresa ofertou o valor de R$ 168 mil e venceu a licitação.

De acordo com a administração municipal, todos os requisitos estabelecidos na Lei de Licitações serão seguidos para a realização da Eapic, a qual é considerada uma das maiores festividades do gênero na região. Conforme apurado, a Agência Rodeio Ltda. recentemente atuou na 26ª Festa do Peão de Campos Gerais (MG) e na 2º Morungaba Rodeo Fest e 30ª Festa do Peão de Morungaba (SP).

Os ingressos podem ser comprados pelo site www.eapic.com.br e também nos pontos de venda oficiais, que estão sendo divulgados no site e nas redes sociais oficiais do evento. Nos dias do evento, os ingressos serão vendidos na bilheteria do Recinto de Exposições.

Os passaportes pista para quem quer curtir a Eapic todos os dias estão sendo vendidos por R$ 180,00. Já para aqueles que querem ficar bem pertinho dos cantores, o passaporte da área vip está sendo vendido por R$ 420,00. A pista individual pode ser comprada a partir de R$ 30,00 e a área vip individual, a partir de R$ 80,00. No entanto, com o sucesso de vendas, os ingressos para alguns dias do evento já são encontrados com um valor mais caro, devido a virada de lote.

Provas

Para a 47ª Eapic também estão programadas as tradicionais provas de montaria, como Três Tambores, Team Penning e Ranch Sorting. As entidades responsáveis por essas modalidades já estão se reunindo com a Comissão Organizadora para definição de calendários, parceiros e premiações.

Além dos shows e das provas de montaria, a administração sanjoanense também está finalizando os detalhes da área de exposição da Eapic.

Shows

Quem abre a grade de show da Eapic é a dupla sertaneja Jorge e Mateus, na sexta-feira, dia 1º. Em seguida, Dj Wan Baster sobe no palco para animar a galera.

No sábado, dia 2, é a vez da dupla sertaneja Maiara e Maraisa e de Zé Neto e Cristiano e, após, quem sobe no palco para encerrar a noite é o Dj internacional Sevenn. No domingo, dia 3, João Gomes encerra a primeira semana com o melhor do piseiro.

Na segunda-feira, dia 4, haverá a Noite Gospel na Eapic, com Preto no Branco. Na sexta-feira, dia 8, Barões da Pisadinha prometem animar o pessoal. Haverá ainda a apresentação da dupla Theo e Luan. Em seguida, Dennis DJ se apresenta.

No sábado, dia 9, a dupla sertaneja Bruno e Marrone sobe ao palco. Em seguida, quem anima a galera é Pedro Sampaio. Para encerrar a Eapic, se apresenta no evento no dia 10 o cantor Gustavo Mioto.