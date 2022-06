Inscrições para a Rainha do Peão começam neste dia 7

Candidatas deve ter entre 18 e 28 anos

A Comissão Organizadora da Romaria dos Cavleiros de Sant’ana informa que as candidatas interessadas ao título de Rainha do Peão podem se inscrever a partir desta terça-feira, dia 7 de junho. É preciso ter entre 18 e 28 anos para participar.

A informação inicial passada por membros da própria Comissão à Gazeta de Vargem Grande foi corrigido nesta segunda-feira, dia 6, e comunicado à redação do jornal. Segundo as novas diretrizes, não será permitida a inscrição de garotas com menos de 18 anos. Além disso, a Comissão expica que as candidatas classificadas em 2019 não poderão concorrer novamente ao título nesse ano de 2022, devendo aguardar a próxima oportunidade.

A Comissão também corrige a informação previamente dada sobre o nome dos títulos, que conforme os ans aneriores, seguem como sendo: Rainha do Peão, Primeira Princesa, Segunda Princesa e Madrinha do Peão.

De acordo com os organizadores, o critério de avaliação pelo corpo de jurados pontuará quesitos como beleza, elegância e simpatia. Compõem o Traje Country itens como bota, calça sem charrão, camisete e chapéu. Os ensaios acontecerão na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB) em datas a serem viabilizadas pela Comissão. As candidatas eleitas deverão obrigatoriamente participar de todos os eventos pertinente aos títulos.

Inscrições

Para participar, todas as interessadas devem apresentar a versão original e cópias do RG e CPF e certidão de nascimento e uma foto impressa e digital no formato 10×15, que será utilizada na divulgação pela imprensa. As inscrições deverão ser feitas na Biblioteca Municipal Victor Lima Barreto, à R. Batista Figueiredo, nº 235.

Baile da Rainha do Peão na SBB

“A Comissão Organizadora da 47ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana está animada com as movimentações em torno da retomada da Romaria no próximo 31 de julho. Nosso evento mais tradicional e antigo não aconteceu nos últimos dois anos devido a Covid-19. Outro motivo de satisfação da Comissão é a volta do tradicional Baile de Coroação da Rainha, Princesas, e Madrinha do Peão, que será aguardado com entusiasmo nos salões da SBB. O Baile típico terá a animação da dupla “André e Tiago” que têm agradado e atraído grande público nas suas apresentações. Demais informações deverão ser publicadas oportunamente. Aproveitamos o ensejo, porém, para destacar que depende de todos nós o caminho de volta a “nova normalidade”, informou