Prefeitura de Grama abre concurso público

A prefeitura de São Sebastião da Grama está com inscrições abertas para o Concurso Público. São 47 vagas para diversos cargos de níveis fundamental, médio e superior com salários que variam de 1.228,00 a 7.399,00.

As inscrições serão até o dia 20 de junho, exclusivamente pelo site www.indepac.org.br/concursos. O edital completo pode ser acessado pelo site www.ssgrama.sp.gov.br

Oportunidades

Para os candidatos com ensino fundamental incompleto, as inscrições custam R$ 40,00. As vagas são para uma carga horária semanal de 40 horas e estão abertas para auxiliar de jardinagem, auxiliar de serviços, coveiro, cozinheiro, jardineiro, operador de máquinas (também se exige Carteira Nacional de Habilitação categoria D), pedreiro, pintor, serviços braçais urbanos e rurais, tratorista e zelador.

Para candidatos com ensino fundamental completo, as vagas são para agente escolar, atendente, eletricista, eletricista de automóveis, mecânico e motorista (também se exige Carteira Nacional de Habilitação categoria D).

Para candidatos de Ensino Médio, as vagas inscrições custam R$ 45,00 e são para auxiliar de desenvolvimento infantil, auxiliar de educação inclusiva, escriturário, monitor de informática (exige-se curso técnico em informática), técnico de enfermagem (exige-se curso técnico em enfermagem com registro em órgão de classe) e técnico em farmácia (exige-se curso técnico em farmácia com registro em órgão de classe).

Os cargos para candidatos com nível superior são administrador de cemitério, assistente social, coordenador do Cras (formação em assistência social, psicologia, direito, administração, antropologia, contabilidade, economia, economia doméstica, pedagogia, sociologia ou terapia ocupacional e registro no respectivo órgão de classe), educador social (formação em pedagogia ou magistério), engenheiro agrônomo, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, médico ginecologista/obstetra, médico psiquiatra, professor de classe especial (professor de Educação Básica, professor de Educação Física, professor de inglês, psicólogo educacional e terapeuta ocupacional).