Condenado por estelionato foi pego no Jardim São José

Um rapaz de 26 anos, com um mandado de prisão em aberto, foi pego pela Polícia Militar na quinta-feira, dia 2, no Jardim São José, por volta das 17h30.

Na data, os policiais estavam em patrulhamento pelo local, quando viram o caminhão Ford conduzido pelo autor, sendo de conhecimento da equipe que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Ele foi abordado e submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Em pesquisa junto ao Copom foi confirmado o mandado de prisão por infração do Art 180 do Código Penal, receptação, a quatro anos de prisão.

Ele foi levado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. Foram tomadas as medidas administrativas referentes ao veículo, já que o rapaz não possuía habilitação.