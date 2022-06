Delegado Celso Itaroti participa de Operação Sem Fronteiras

O delegado de Polícia Civil Celso Itaroti Cancelieri Cerva participou, na última semana de uma ação policial fora do Estado de São Paulo.

Em sua página da rede social Facebook, ele informou que, por meio de um trabalho de investigação, foi deflagrada a Operação Sem Fronteiras, na qual está sendo rastreado o paradeiro de maquinários agrícolas roubados em Itobi e Casa Branca.

O delegado relatou, na quinta-feira, dia 2, que já haviam sido realizadas operações em Minas Gerais e em Goiás. Na nova etapa, ele contou que a equipe esteve em Porto Velho, capital de Rondônia, onde obtiveram sucesso na recuperação de mais um trator e equipamentos com o apoio da Polícia Civil local.

“Este é um trabalho de investigação bastante minucioso, pois visa identificar e desarticular todas as ramificações destes criminosos que atuam no roubo de maquinários em nossa região. Os resultados positivos desta operação mostram a importância da integração das Polícias Civis em todo o território nacional”, disse.