O número de pessoas relatando que tiveram suas casas invadidas e furtadas tem subido muito nas últimas semanas. Geralmente, os relatos são publicados em grupos de discussão sobre a cidade na rede social Facebook. Os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) apontam um número muito maior de furtos e roubos em 2022 do que em 2021.

A Gazeta de Vargem Grande procurou o comandante da Polícia Militar de Vargem, o 2º sargento Márcio Henrique da Costa para saber como a PM tem combatido esses crimes e como a população pode se prevenir.

Ele pontuou que a Polícia Militar segue com o seu trabalho de policiamento ostensivo e preventivo. “Realmente sentimos um aumento nos furtos, porém, a Polícia Militar também efetuou prisões de furtadores e o trabalho continua”, disse.

O sargento ressaltou que quanto a questão dos furtos, o que a PM pede da população é uma cautela maior, principalmente em residências. “Pedimos que os moradores se previnam e evitem situações que facilitem o acesso de pessoas mal intencionadas, como sair de suas casas e deixar as janelas abertas, ou então, deixar o veículo aberto com bolsa no interior”, disse.

Outra ação que é importante ser evitado, de acordo com o comandante, é sacar o dinheiro de agências bancárias e sair com ele em mãos, principalmente se tratando de grandes quantidades e, especialmente, no caso de idosos. “O correto é sacar o dinheiro e guardá-lo ainda na agência, se mantendo sempre alerta”, pontuou.

Ele ressaltou que da parte da Polícia Militar, o policiamento segue, mas é necessário que toda a população colabore para isso. “É preciso que a população se previna, fique mais atenta e evite facilitar situações que podem gerar oportunidade aos furtadores”, finalizou.

Dados em Vargem apontam aumento considerável de furtos

A Gazeta pesquisou e reuniu os indicadores de Vargem Dados Estatísticos do Estado de São Paulo, disponíveis no portal da Secretaria de Segurança Pública, para verificar este aumento.

Conforme as estatísticas de 2021, em janeiro daquele ano, foram registrados 28 furtos, além de um furto de veículo. No mês seguinte, foram 27 furtos, além do furto de outro veículo. Já em março de 2021 foram 29 furtos e quatro de veículos e para finalizar o quadrimestre, um aumento significativo de 40 furtos e um veículo furtado. Assim, foram 124 ocorrências de furto entre janeiro e abril de 2021, além de sete veículos furtados.

Já em 2022, os números são mais expressivos. Em janeiro foram 44 furtos e dois furtos de veículos. Em fevereiro, foram 46 crimes dessa natureza além de cinco veículos furtados. No mês seguinte, foram 52 furtos e 10 veículos furtados e em abril, 34 furtos, além de sete veículos furtados. Ou seja, no primeiro quadrimestre deste ano, foram 176 furtos, além de 24 veículos furtados.

Relatos

Apesar das estatísticas do Estado ainda não divulgarem os dados de maio, finalizado nesta semana, é possível ver que os casos de furto seguem ocorrendo na cidade de maneira preocupante. Na terça-feira, dia 31, um homem publicou em um grupo do Facebook que um veículo Gol foi furtado em frente a Escola Estadual José Gilberto. Felizmente, o carro foi localizado.

No mesmo dia, um rapaz relatou que entraram em sua casa durante a noite e roubaram a sua bicicleta.

Na madrugada de domingo, dia 29, uma moradora publicou que tentaram roubar a fiação de sua casa, no Santa Marta, durante a noite. Ela pontuou que a sorte foi que seu pai escutou e a pessoa correu, porém, todos os fios já haviam sido cortados. A mulher lamentou a falta de segurança da cidade.

Na noite do mesmo dia, uma moradora publicou em um grupo de discussão uma mensagem, direcionada para a pessoa que entrou em sua casa. Ela relatou que a pessoa esqueceu o isqueiro e que estava aguardando ela voltar para buscá-lo.

Enfurecida, a mulher comentou que faria a pessoa limpar a bagunça que fez e que se caso estivesse necessitando de comida, poderia apenas ter batido na porta e pedido alimentos, ao invés de ter levado tudo da residência.

Ela pontuou que ficaria aguardando a pessoa para que ela pague a porta que estragou e ressaltou para que o responsável pelo estrago levante cedo e vá a luta para conquistar suas coisas.

No dia 22, uma mulher publicou em um grupo de discussão que furtaram sua casa pela segunda noite, onde furtaram uma galinha, alface, repolho e grelha. Ela pontuou que não há um pingo de respeito.

No dia 21, um rapaz publicou que roubaram R$ 500,00 em dinheiro e um cheque no valor de R$ 4.500 no Jardim América. Ele informou que o cheque estava com o nome Aline escrito ao lado.

Também no dia 21, uma moradora relatou que uma moto foi furtada de dentro da garagem de sua residência, no Jardim Dolores.