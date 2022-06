Tenente-coronel Sílvia Mantoani assume comando do batalhão da Polícia Militar de São João da Boa Vista e região

A tenente-coronel PM Sílvia Andréia Mantoani, de 46 anos, assumiu o Comando do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), com sede em São João da Boa Vista (SP), no final de maio, após ser promovida, em Piracicaba (SP), ao cargo de Tenente Coronel.

Segundo o publicado pelo Jornal de Piracicaba, Mantoani deixou o cargo de subcomandante do 10º BPM/I, localizado naquela cidade, onde estava lotada desde julho de 2019, para assumir o Comando da PM em São João e região, que compreende 16 cidades e mais de 400 policiais militares.

A nova comandante assumiu o cargo no lugar do tenente-coronel PM Fernando Carmello Silva, que respondia pelo 24º BPM/I desde 31 de maio de 2021, depois de ser promovido ao posto de Tenente Coronel em 24 de maio de 2021.

Histórico

Nascida em Adamantina, no interior paulista, Sílvia Mantoani inspirou-se em seu pai, policial militar, para ingressar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, aos 17 anos de idade, em 5 de janeiro de 1993. Filha de Onofre Jesuino Mantoani e Cilene Dias Mantoani, a policial militar formou-se na Academia Militar em 13 de dezembro de 1996. É mestra (2016) em Ciências Policiais e doutora (2020) em Segurança e Ordem Pública.

Atuou no 3º Batalhão de Polícia Feminina e no 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, ambos na zona norte da capital paulista. Na sequência, atuou no 42º Batalhão de Polícia Militar do Interior (Presidente Venceslau), 18º Batalhão de Polícia Militar do Interior (Presidente Prudente) e, por último, no 10º Batalhão de Polícia Militar do Interior (Piracicaba). Assumindo no dia 23 de maio, o 24º BPM/I, sediado em São João.

Ao longo da carreira, Mantoani atuou no serviço operacional, em mediações de conflitos fundiários, questões envolvendo presídios e crime organizado.

Na vida pessoal, é esposa de um tenente-coronel veterano e mãe de duas filhas, de 18 e 14 anos. Trabalha com evangelização de crianças desde os 14 anos e, em Piracicaba, é voluntária na Paróquia Bom Jesus do Monte, onde ministra catequese para crianças de 8 a 11 anos de idade. A família reside em Piracicaba.