Tentou fugir, mas foi preso por tráfico, no dia 1º

Um rapaz de 19 anos foi preso por tráfico de drogas, na quarta-feira, dia 1º, por volta das 15h45, no Jardim São José. Na ocasião, a equipe do Comando Força da Polícia Militar estava em patrulhamento pela cidade, quando viu o homem sentado no degrau em frente ao vestiário do campo do Cruzeirinho.

Ao ver a equipe policial, ele levantou e seguiu caminhando e, após perceber que o motorista da viatura havia descido, passou a correr no mesmo sentido que já estava.

Foi realizado cerco a pé e com a viatura e a PM obteve sucesso em abordá-lo. Na busca pessoal, foi encontrado no bolso traseiro da bermuda uma porção grande de maconha, dentro de um tubo plástico vermelho, cinco porções menores também de maconha e dentro de um plástico tipo ziplock 11 porções de crack. Toda a droga já estava repartida para venda e também foi localizado no mesmo bolso R$ 14,00.

Questionado sobre a droga, ele contou que já estava respondendo um processo em liberdade por tráfico de drogas. O jovem foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde foi ratificada a voz de prisão.