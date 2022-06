Aprovado o projeto da Feira Gastronômica em Vargem Grande do Sul

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei para regulamentar a realização da Feira Gastronômica em Vargem Grande do Sul. Nesta sexta-feira, dia 3 de junho, houve ainda a publicação do decreto nº 5.602, que regulamentou todos os detalhes para a realização do evento na cidade.

De acordo com a diretora de Cultura e Turismo, Márcia Iared, a Feira Gastronômica tem como objetivo promover em suas edições uma experiência gastronômica, onde poderão participar Microempreendedores, Ambulantes de gênero alimentício, Food Trucks, Empresários do gênero gastronômico e de bebidas.

Primeira edição

O Departamento de Cultura está verificando a viabilidade de realizar a feira gastronômica junto ao evento “Exposição de Carros Antigos” que acontecerá na Represa nos próximos dias 18 e 19 de junho a partir das 10h. De acordo com a diretora de Cultura, informações serão disponibilizadas no site oficial da Prefeitura no momento oportuno. “Quando estaremos divulgando as datas para início das inscrições e a documentação devendo esses observar o disposto no decreto n° 5602 de 3 de junho de 2022, especialmente no disposto no artigo 8°, que se encontra disponibilizado na página oficial”, afirmou se referindo ao dispositivo que detalha as documentações necessárias aos interessados.

“Em paralelo, ressaltamos aqui mais uma vez que a exposição acima citada bem como inclusão de feira gastronômica e Shows de Rock pelo interesse que vem despertando fará deste feriado de Corpus Christi uma boa oportunidade para que nossos ‘visitantes’ passem dias agradáveis na nossa Represa Eduíno Sbardelini”, observou Márcia Iared.

Encontro de Carros Antigos

O Encontro de Carros Antigos será realizado nos dias 18 e 19 de junho, o final de semana do feriado de Corpus Christi, na Represa Eduíno Sbardellini, das 10h às 17h. O evento é uma realização do Departamento de Cultura e Turismo.

No sábado, dia 18, o encontro contará com a apresentação do cantor Davi Urbano, a partir das 15h e no domingo, dia 19, haverá show da banda Alice Não Mora Mais Aqui, a partir das 14h.

O evento contará com infraestrutura com amplo estacionamento para os visitantes, seguranças e monitoramento 24h do local, ampla área de exposição para os carros antigos, área gastronômica com vários tipos de pratos e feira de artesanato.

Os expositores que quiserem participar podem procurar pela equipe de organização. Informações pelo telefone (19) 3641-6199. Os organizadores pedem que o público faça a doação de 1 kg de alimento não perecível ou doe ração.