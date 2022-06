Com diversas ações, cidade celebra Dia Mundial do Meio Ambiente

Em junho de 1972, há 50 anos, era realizada, em Estocolmo, na Suécia, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. Considerada como a primeira cúpula ambiental global, a conferência consolidou, entre outros importantes marcos, a iniciativa de criar um Dia Mundial do Meio Ambiente. A data foi celebrada pela primeira vez dois anos depois e desde então, o evento passou a ser anual, sempre no dia 5 de junho e ajuda a exaltar o planeta e a destacar os perigos que ele enfrenta.

Em Vargem Grande do Sul, a prefeitura promoveu uma série de atividades ao longo da última semana para celebrar a data. A programação teve início na segunda-feira, dia 30, com a disponibilização de uma consulta pública sobre o Plano da Mata Atlântica e Cerrado, um questionário que pode ser acessado por um link disponibilizado na página da prefeitura no Facebook.

O Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Cerrado (PMMA) é um documento técnico que busca retratar a realidade dessas vegetações no município, além de ser uma oportunidade para orientar ações públicas e privadas empenhadas em promover a conservação dos remanescentes de vegetação nativa e biodiversidade.

Plantio de mudas

Ainda na segunda-feira, alunos do 4º ano C da Escola Municipal Antônio Coury, do Jardim Santa Marta, da professora Patrícia Villas Boas Ribeiro, realizaram o plantio de mudas de árvores da espécie Samambaia, trazidas pelo servidor do Departamento de Meio Ambiente, Antônio Marcos Ayres da Cunha Santos, que deu orientações de plantio, cuidados e como as mudas devem ser regadas. Para que todas as salas participem da iniciativa, foi criado um cronograma diário.

Na reunião realizada nos dias 30 e 31 de maio, a diretora da escola aproveitou para conscientizar os pais/responsáveis sobre a importância de cuidar dessas mudas, para que ninguém destrua o plantio feito pelos alunos, com o objetivo de envolver toda a escola e a comunidade na conservação e importância do Meio Ambiente.

Limpeza de córregos

No dia 31 de maio, terça-feira, foi realizada a limpeza das margens do Rio Verde e do Córrego Santana. Nessa ação, a prefeitura informou que foram recolhidos vários tipos de lixo, que foram descartados de forma incorreta, poluindo as margens e a água dos rios.

Recuperação de nascente

Já na quarta-feira, dia 1º de junho, foi realizada a recuperação de uma nascente perto da pista de skate da Represa Eduíno Sbardellini. No local, foi realizada a implantação do sistema caxambu, que é a escavação para descoberta do ponto principal da nascente, encaminhamento da água para uma bica e a proteção do local com pedras. Também foi feito o plantio de árvores para preservação da mina.

De acordo com a prefeitura, desse modo, será possível observar detalhadamente a nascente de água e com cuidado, fazer a devida limpeza do local.

Barreira ecológica

Na quinta-feira, dia 2, foi instalada uma barreira ecológica na junção do Córrego Santana com o Rio Verde. De acordo com a prefeitura, essa barreira é feita com galões que atravessam o rio e impedem a passagem do lixo, facilitando a limpeza.

Parceria

Em uma parceria com colaboradores da Ebara Bombas América do Sul Ltda, foi realizado o plantio de árvores na Represa Eduíno Sbardellini, na sexta-feira, dia 3.

Audiência pública

Finalizando a programação da Semana do Meio Ambiente, na segunda-feira, dia 6 de junho, está prevista a realização da Audiência Pública do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O encontro será na Câmara, a partir das 18h.

Fotos: Prefeitura

Houve plantio de mudas por alunos da Escola Antônio Coury