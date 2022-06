Morador cobra manutenção em estradas rurais

A Gazeta de Vargem Grande foi procurada pelo empresário José Maurício Cavalheiro, que cobrou providências da prefeitura sobre o estado precário das estradas vicinais de Vargem Grande do Sul. Ele comentou que a estrada da Tulha de Pedra, por exemplo está bastante ruim, com trechos praticamente intransitáveis. O empresário disse ao jornal que o trecho está sem manutenção há meses, ressaltando que já entrou em contato com a prefeitura e que não houve melhora na situação.

Conforme José Maurício explicou, a estrada da Tulha de Pedra começa na altura do quilômetro 20 da SP-215, sentido Vargem Grande do Sul ao distrito de São Roque da Fartura, e segue até a altura do quilômetro 14, próximo da Fazenda Mantiqueira do Taquarussu.

O empresário enviou à Gazeta fotos que fez da parte final da estrada, comentando que há mais de seis meses a situação segue bem ruim. José Maurício afirmou que há muito tempo vem solicitando melhorias junto ao Executivo, mas que não foi feito nenhuma ação pelo poder público municipal nesta via.

Comentou ainda que já jogou caminhões de caco de telha para amenizar a situação e um outro proprietário da região também arrumou outro trecho da via, no entanto, apontou que é necessária uma ação de conservação mais adequada, com maquinário e pessoal.

Prefeitura

A reportagem da Gazeta de Vargem Grande procurou a prefeitura para perguntar se o Executivo tinha conhecimento do problema. Questionou ainda quando as equipes irão arrumar a estrada e além da Tulha de Pedra, quais outras estradas a prefeitura irá fazer manutenção.

A prefeitura respondeu que com as chuvas, todas as estradas de terra do município sofrem com a erosão e precisam de manutenção. “O Departamento de Serviços Urbanos e Rurais está realizando a recuperação dessas estradas, que são muitas”, informou.

“No momento, está sendo realizada a recuperação das estradas vizinhas ao local e nos próximos dias também serão realizados os trabalhos de manutenção na estrada da Tulha de Pedra”, assegurou o Executivo.