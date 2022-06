Paulinho fala sobre trabalho do Legislativo vargengrandense na TV União

O presidente da Câmara de Vargem Grande do Sul, Paulinho da Prefeitura (PSB), participou do Programa Região, da TV União, nesta quarta-feira, dia 1º de junho, onde conversou com o apresentador Antônio Luiz Magalhães sobre ações da Câmara e projetos do Executivo na cidade.

Durante a entrevista, Paulinho falou sobre o trabalho do Legislativo e abordou também a busca de recursos pelos vereadores junto aos deputados estaduais e federais e as emendas que esses políticos têm destinado para a cidade e entidades assistenciais do município. Paulinho destacou ainda a iniciativa da Gazeta de Vargem Grande que em anos eleitorais costuma publicar reportagem elencando os recursos que deputados destinam à cidade. “Nos deixa muito triste aqueles deputados que tiram muito votos da cidade e não trazem nenhum recurso”, observou o presidente da Câmara.

Paulinho comentou sobre o centenário da emancipação política de Vargem Grande do Sul, que foi festejado em parceria com a prefeitura em 24 de fevereiro deste ano. Lembrou que foi criada a galeria de todos os vereadores que já atuaram no Legislativo municipal e adiantou que no final de julho será celebrado também os 100 anos da padaria Zé Candinho.

O presidente da Câmara detalhou ainda a fiscalização dos vereadores as obras em andamento na cidade e como o Legislativo colabora também com a vinda de recursos para esses projetos. Também ressaltou o acompanhamento dos problemas na Saúde, como a necessidade de mais médicos na rede, especialmente pediatras, a realização de cirurgias eletivas, fiscalização de contratos, etc.

Elogiou a atuação do empresário Jair Gabricho e da Mesa Diretora do Hospital de Caridade e a parceria da Câmara e da prefeitura com essa entidade.

Lamentou a ausência da população na audiência pública realizada recentemente para debater o orçamento do próximo ano. “Muitas vezes a pessoa fala nas redes sociais, mas essas audiências é a oportunidade da população ser ouvida e participar de maneira mais efetiva”, ponderou. Comentou que agora haverá as emendas por parte dos vereadores e elencou algumas das obras que estão relacionadas para o ano que vem. Destacou a coragem do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em investir na substituição de encanamentos antigos de ferro e comentou sobre a construção das novas barragens, um projeto que está sendo conduzido pelo vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos).

Por fim, agradeceu a atuação de servidores da Câmara, dos colegas de Legislativo e de diretores da prefeitura pelo bem da cidade.