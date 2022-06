Retomada das Oficinas Culturais

Em parceria com a Associação Cultural “Quintal das Artes, após conferência e definição de todos os detalhes necessários, o Departamento de Cultura e Turismo, juntamente com a Associação anunciam o retorno das tradicionais Oficinas Culturais.

A Oficina de Viola Caipira, com a coordenação do professor Luís Fillipini, que apresentou durante anos um reconhecido trabalho também será retomada. Juntamente com a Oficina Orquestra Jovem, paralisada durante a pandemia, sob a coordenação do maestro César Cunha, também com excelente desempenho, continuarão a ser realizadas na Escola de Música “Manoel Martins”, na Rua Prudente de Moraes, 685, Centro.

Já a Oficina de Dança, na área específica do Ballet, coordenada pela professora Letícia Belchior, também com reconhecido trabalho na área, continuará a ser ministrada no Centro Educacional e Esportivo José Cortez, no Bairro Vila Santana.

Serão oferecidas também mais duas oficinas: Oficina de Teatro e de Canto, também sob a coordenação da Associação Cultural “Quintal das Artes”. As oficinas terão vagas limitadas e em breve o Departamento de Cultura e Turismo irá divulgar as orientações para inscrições e início das atividades.