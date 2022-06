Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu José Laércio Barbosa, conhecido por Zé Matão, aos 66 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou a esposa Maria de Fátima Guerts; os filhos Regiane, Zezinho, Luciana e Sérgio; os genros Anderson e André; os netos Breno, Anderson, Alerson, Mateus, Tainá, Tainara, Tamie, Nicole, Emile, Braian e Lukian; os irmãos Benedita, Vita, Rosária, Antônia, Sueli, Aparecida, João, Benedito e Rita; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Natáli Graciane Pereira de Lima, aos 31 anos de idade, no dia 28 de maio. Natali que estudava na IFMS – Campus de Nova Andradina, onde fazia mestrado profissional em Bioenergia e Grãos, foi vítima de acidente automobilístico. Deixou os pais Ana Lúcia Pereira Silva Lima e Marcos Vítor Lima. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Natália Aparecida Roberto, aos 33 anos de idade, no dia 28 de maio, em Sacramento (MG). Deixou a mãe Silvia Helena Roberto; o marido Marcelo de Oliveira; e os filhos Kethelin, Yasmin, João e Alex; a avó Vanda Ventura Roberto; a irmã Amanda e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Geraldo Longuini (Gera), aos 85 anos de idade, no dia 28 de maio. Médico Ginecologista e Obstetra prestigiado e renomado na cidade do Rio de Janeiro, onde morou por mais de 40 anos com sua esposa e companheira Ivone da Silva Mello, casados há 54 anos. Deixou o enteado Carlos Henrique Mello de Goes; a irmã Angelina Longuini e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Guiomar Alves Oliveira, aos 95 anos de idade, no dia 26 de maio. Era viúva do conhecido dentista Dr. José de Oliveira; deixou os filhos Vagner e Giselle; a nora Laila; o genro Fernando e os netos Rafael, Renata e Priscila. Foi sepultada no dia 27 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Arinda Cardoso Esteves, aos 87 anos de idade, no dia 29 de maio. Era viúva de José Esteves; deixou os filhos Regina e Sandra; o genro Francisco; os netos Juliano, Graziela, Adriano e Felipe; os bisnetos Leonardo, Felipe, Laura, Pablo, José, Vicente, Miguel, Henrique e Helena; a irmã Lúcia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Fábio Aparecido Picinato, aos 38 anos de idade, no dia 31 de maio. Deixa a esposa Ângela Silva; a enteada Agatha; os pais Sandra Regina da Silva Picinato e José Roberto Picinato; a irmã Elen de Cássia Picinato; o cunhado Jeson; e os sobrinhos Murilo e Manuela. Foi sepultado no dia 01 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria da Silva Souza, aos 93 anos de idade, no dia 28 de maio. Era viúva de Alaor de Souza Cruvinel; deixou os filhos Cleonice, Carlos Roberto, Claudnei, Irene, Marlene, Marli, Arlete, Emília, Claudinir, Cleusa e Neusa, noras, genros, 32 netos, 47 bisnetos e 04 tataranetos. Foi sepultada no dia 28 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Sebastião da Conceição, aos 80 anos de idade, no dia 30 de maio. Deixou os filhos Elisabete, Vanderlei, Ademilson, Elisângela e Adilson; as noras Daiana e Vanely; os genros Paulo e João; e os netos Marcelo, Raíssa, Maria Eduarda, Luís Otávio, Isabele, Kauã, Jenifer, Yasmin, Asheley, Ana Tereza, Theo, Leonardo, Felipe, Sabrina e Pedro. Foi sepultado no dia 31 de maio, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Vera Lúcia Lopes Soares, aos 69 anos de idade, no dia 3 de junho. Deixou o marido Armando Fiorette Filho; os filhos Alessandra e Cláudio; o genro Raphael, a nora Elis; os netos Gabriel, Beatriz, Miguel e Raphael; os irmãos Sirlei, Bete, Marcos, Donizete, João e Celso; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Cristina Helena Ribeiro Mós, aos 65 anos de idade, no dia 2 de junho, em Jaguariúna onde resida. Era solteira, foi sepultada no dia 2, no Cemitério da Saudade.

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Morre ex-prefeito de Casa Branca, Geraldo Majella Furlani

Faleceu nesta quarta-feira, dia 1º de junho, aos 93 anos de idade, Geraldo Majella Furlani, professor de geografia, vice-prefeito de 1983 a 1988 e prefeito de Casa Branca entre 1989 a 1992.

Era viúvo de Ester Cassiolato Furlani; deixa as irmãs Sônia e Sílvia; os sobrinhos Sílvio e Paula. Seu sepultamento aconteceu no dia 1º, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria José dos Reis Nogueira, aos 76 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou os filhos Edward Nogueira Júnior, Elaine Cristina Nogueira e Marcos Nogueira. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Maria Vicenta Escudero Antonialli, aos 96 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou o marido Sebastião Antonialli; e os filhos Fernando e Edna Maria. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Benedicto Lucatto, aos 90 anos de idade, no dia 28 de maio. Deixou o pai Tonho. Foi sepultado no dia 28 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Manoel Rodrigues, aos 91 anos de idade, no dia 30 de maio. Foi sepultado no dia 30 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Vanda Eunice Cossolin Buciol, aos 78 anos de idade, no dia 29 de maio. Deixou o filho Marcelão do Brita. Foi sepultada no dia 29 de maio, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Pedro Valentim, aos 90 anos de idade, no dia 02 de junho. Deixou o filho Maé Pedreiro. Foi sepultado no dia 02 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ademir Donizetti Saturnino, aos 48 anos de idade, no dia 03 de junho. Deixou o irmão José Saturnino, o Pastor Dinho. Foi sepultado no dia 03 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.