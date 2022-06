Judô Jita Kyoei classificou 21 judocas para a final do Paulista

A Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan, de Vargem Grande do Sul, comandada pelo sensei Marco Aurélio Lodi, já classificou 21 atletas para a final do Campeonato Paulista de Judô. A equipe também foi a vencedora do Ajinomoto Open Aspirante de Judô, disputado em Ribeirão Preto, onde classificou 20 judocas para a final do estadual. Como a equipe já tinha um atleta com vaga conquistada, chegaram a 21 competidores para o torneio.

Ao todo, 27 judocas Jita Kyoei lutaram no Open Ajinomoto disputando vagas a final do Campeonato Paulista de Judô. Foram campeões os atletas Lívia Oliveira, Marcela Monteiro, André Luís, Rovilson Júnior e Iago Apolinário. Foram vice-campeões Maria Vitória Germano, Kethulin Messias, Thayssa Monteiro, Ana Clara Inácio, Emily Franco, Maria Vitória Jorge e João Paulo Rotta.

Ficaram com a terceira colocação Alice Maria, Maria Vitória, Samara Ribeiro, João Pedro Dias, Lucas Gabriel dos Santos, Maria Eduarda Pacífico, Monize Canato e Carlos Alexandre de Faria

“No ano de 2022 a Jita Kyoei tem 21 judocas classificados para a Final do Paulista, os 20 que se classificaram no Open Ajinomoto se juntam a atleta Ana Júlia Ribeiro, que já havia se classificado este ano sendo Campeã da Copa SP”, comentou o sensei Marco Aurélio.

O Judô Jita Kyoei ainda esteve representado na Equipe de Arbitragem da Open Ajinomoto pelo sensei Guilherme Daud Ronchi, que foi convocado para arbitrar a competição. “Com muita luta, dedicação e humildade, estamos criando mais uma legião de judocas campeões”, celebrou Marco Aurélio.

Jita Kyoei foi campeã de Open

No dia 2 de junho, foi publicada pela revista Budô uma errata, esclarecendo um equívoco publicado em um texto anterior, no qual foi informado que na publicação original, foi utilizado o sistema olímpico, que leva em conta o número de medalhas (do ouro ao bronze) para classificar as equipes, uma vez que a coordenação de estatísticas da Federação Paulista de Judô não havia divulgado essa classificação.

No entanto, a publicação explica que foi alertada posteriormente por professores que torneios como a Copa São Paulo e o Ajinomoto Open Aspirante empregam contagem de pontos. Nesse caso, medalhas de ouro valem cinco pontos, medalhas de prata, quatro pontos e as de bronze, três pontos.

“Na contagem de medalhas, apontamos a Associação Bushidô de Judô Kodokan como campeã geral, com sete ouros, quatro pratas e dois bronzes. Na soma de pontos, porém, a campeã de fato foi a Associação Jita Kyoei de Judô Kodokan, de Vargem com cinco ouros, sete pratas e oito bronzes, totalizando 77 pontos”, esclareceu a reportagem.

“Pelo mesmo critério, a segunda colocada foi a Associação Marcos Mercadante de Judô, de Araras, com 17 medalhas, sendo seis de ouro, cinco de prata e seis de bronze, que totalizam 68 pontos. A Associação Bushidô de Judô Kodokan, apesar do número maior de medalhas de ouro, somou apenas 57 pontos, que lhe valeram o terceiro lugar na competição”, concluiu o texto.

Como a Gazeta de Vargem Grande reproduziu os dados da revista especializada publicados na semana passada, informa aos leitores a respeito desse esclarecimento.